Düsseldorf (ots) -Wohnraum bleibt knapp, Bauen kaum finanzierbar, Verkaufen selten fair und stressfrei: Ob Käufer oder Eigentümer - für die meisten von uns hält der Immobilienmarkt längst nicht mehr, was wir uns davon versprechen. Demgegenüber schreibt das Leben doch immer wieder Geschichten, die uns fernab negativer Schlagzeilen und jeglicher Enttäuschung oder Skepsis zeigen: Mit dem richtigen Anspruch lassen sich auch heute noch Lösungen finden, die allen Seiten echten Mehrwert bieten. Eine davon lesen Sie hier.Wo die einen händeringend nach einem Dach über dem Kopf suchen, wissen andere schlichtweg nicht mehr, was sie mit ihrer Immobilie anstellen sollen. So auch bei einem Ehepaar im Rentenalter: zwei Einfamilienhäuser, ein weitläufiger Garten, ein Zuhause voller Erinnerungen. Die Ehefrau war hier aufgewachsen, mehr als 60 Jahre lang war das Grundstück ihr Lebensmittelpunkt. Doch im Laufe der Zeit war aus der Idylle im Grünen eine Belastung geworden - das Haus zu groß, der Garten zu viel Arbeit, die Instandhaltung kaum noch zu bewältigen. Stattdessen sollte es etwas Neues werden: eine kleinere, altersgerechte Wohnung für den nächsten Lebensabschnitt. Doch woher das Geld? Und was sollte mit dem bisherigen, so sehr geliebten Zuhause passieren? Verkaufen, sanieren, abreißen? Fragen, auf die es lange keine Antwort gab. Der Markt wirkte unübersichtlich, Makler gaben teils unrealistische Versprechen und mehrere Interessenten machten windige Angebote.Was als vermeintlich einziger Weg blieb, war, die Sache selbst in die Hand zu nehmen: eigenständig projektieren, organisieren, Käufer suchen. Doch auch dabei stieß das Ehepaar schnell an seine Grenzen - am Ende hatte man mehr Probleme als echte Lösungen. Niemand schien ein klares Konzept für ein solch großes Areal in dieser Lage zu haben. Die so dringend benötigte Perspektive brachte dabei erst das Gespräch mit einem Düsseldorfer Projektentwickler: FUNKE SCHMIDT Immobilien. Dahinter zwei Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Lebenswegen, aber einer gemeinsamen Vision: Kevin Funke, der seine Laufbahn mit der Sanierung einzelner Wohnungen begann und sich über Jahre hinweg Schritt für Schritt bis hin zu komplexen Entwicklungs- und Neubauprojekten vorarbeitete und daraus das heutige Unternehmen formt. Er wird ergänzt durch Felix Schmidt, der später in das Unternehmen einstieg, Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Bauingenieurwesen studierte und Erfahrungen in der Energiebranche sowie im Consulting sammelte - gemeinsam mit dem Anspruch, Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette selbst zu begleiten, vom Ankauf über die Planung bis hin zum Verkauf, und dabei aus alten Grundstücken neue Lebensräume zu schaffen und moderne Projektentwicklung mit einer klaren Hands-on-Mentalität umzusetzen.Von klarer Analyse bis zu lückenloser Abwicklung: Wie ein stressfreier, fair bepreister Verkauf endlich möglich wurdeWas dabei den Ausschlag gab? Ein gleichermaßen einfacher wie ehrlicher Ansatz: "Wir kaufen Grundstücke, entwickeln ein nachhaltiges, förderfähiges Aufteilungs- und Bebauungskonzept, übernehmen alle planerischen und administrativen Schritte bis zur Baugenehmigung und verkaufen die neu entstandenen Grundstücke anschließend vorprojektiert - gebunden an die Bauleistung unserer Partner", verrät Kevin Funke. Ein Weg, den auch das Ehepaar entschlossen gehen wollte und der nach etlichen Rückschlägen endlich Hoffnung machte.So konnte FUNKE SCHMIDT Immobilien das Grundstück nach einer sorgfältigen Prüfung fachlich bewerten und den Eigentümern ein faires, nachvollziehbares Angebot unterbreiten. Auf Grundlage der realistischen Bebaubarkeit war es sogar möglich, einen Preis oberhalb des Bodenrichtwertes zu erzielen - in der Immobilienbranche ein mittlerweile äußerst seltener, aber wichtiger Vertrauensbeweis und Zeichen echter Wertschätzung für das Lebenswerk der Familie.Im weiteren Vorgehen übernahmen die Experten von FUNKE SCHMIDT Immobilien außerdem die gesamte Abwicklung: die Teilung, die Planung, den Bauantrag und die enge Abstimmung mit Stadt und Behörden. Da das Grundstück direkt an ein Deich- und Naturschutzgebiet grenzte, war dabei eine nachhaltige Konzeption entscheidend. Gemeinsam mit ausgewählten Partnern entwickelten sie ein ökologisch und städtebaulich stimmiges Konzept. Dieses begrüßte auch die Kommune ausdrücklich, da es dringend benötigten Wohnraum schafft und zugleich sensibel mit der besonderen Lage umgeht. Für die Eigentümer hingegen bedeutete das vor allem eines: Ruhe. Kein Makler, keine Unsicherheit, keine komplizierten Entscheidungen mehr.Projekt mit Zukunftswirkung schafft bezahlbaren Wohnraum und Mehrwert für alle SeitenEin Kapitel, das mit viel Frust, Stress und Enttäuschung begann, konnte das Ehepaar damit endlich guten Gewissens abschließen - auch mit dem Wissen, dass aus ihrem Grundstück etwas Sinnvolles entstehen würde. Demnach befindet sich das Projekt bereits in der Umsetzung: Auf dem Grundstück entstehen sechs moderne, energieeffiziente Häuser nach dem KfW-40-QNG-Standard. Jedes von ihnen wird ein neues Zuhause für eine junge Familie mit nachhaltiger Technik, klarer Architektur und förderfähigem Energiestandard sein.Durch die Einbindung von Bundes- und Landesfördermitteln entsteht dabei auch für Käufer ein spürbarer Mehrwert: Eine Familie mit zwei Kindern kann bei einem durchschnittlichen Eigenkapitaleinsatz durch die Kombination von Bundes- und Landesförderprogrammen bis zu 75.000 Euro und mehr an Zinsen in den ersten zehn Jahren sparen. "Einige Kunden finanzieren unsere Projekte aktuell dank der Kombination aus NRW.Bank und KfW mit Zinssätzen von rund 2,25 Prozent pro Jahr auf die gesamte Kreditsumme - ein entscheidender Hebel, um Neubau wieder realistisch finanzierbar zu machen", berichtet Kevin Funke von FUNKE SCHMIDT Immobilien. Ein entscheidender Beitrag dazu, dass Wohneigentum wieder realistisch finanzierbar wird - und ein Umstand, den alle Beteiligten begrüßen: "Es fühlt sich gut an, zu wissen, dass aus unserem alten Zuhause bald so viele Neue entstehen werden", brachte die Ehefrau ihre Begeisterung zum Ausdruck.Fazit: Immobiliengeschäfte können noch immer ein Gewinn für alle seinAm Ende zeigt das Projekt: Der Immobilienverkauf muss weder stressig noch unfair, Wohnraum nicht überteuert oder knapp sein. Vor allem aber steht es sinnbildlich für das, was FUNKE SCHMIDT Immobilien antreibt: "Wenn aus einem alten Haus sechs neue entstehen, aus Unsicherheit Vertrauen und aus Stillstand Leben, dann ist das genau der Moment, der unsere Arbeit ausmacht", so Felix Schmidt. Diese Geschichte ist dabei nur eine von vielen, die genau das bestätigt und zeigt: Aus alten, oft zu groß gewordenen Grundstücken lassen sich immer neue Perspektiven schaffen - für Eigentümer, Familien und Städte gleichermaßen.Sie wollen eine ähnliche Erfolgsgeschichte schreiben und Ihre Immobilie zu einem fairen Preis verkaufen oder endlich bezahlbaren Wohnraum finden? Dann melden Sie sich jetzt bei Kevin Funke und Felix Schmidt von FUNKE SCHMIDT Immobilien (https://www.sk-pg.de/)!