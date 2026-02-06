Nach dem massiven Ausverkauf bei Tech-Aktien und Krypto-Märkten kehrt vorsichtiger Optimismus zurück. Dax, Gold und Bitcoin ziehen am Freitagmittag an, die US-Futures signalisieren steigende Kurse an der Wall Street. Doch Experten warnen: Die Erholung bleibt fragil. Nach dem heftigen Abverkauf am Donnerstag, von dem vor allem Tech-Titel, aber auch der Bitcoin und sogar Gold betroffen waren, scheinen sich die Märkte am Freitagmittag zu stabilisieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE