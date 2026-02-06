Anerkannt für herausragende Leistungen im Bereich Acute Care EHR und Shared Care Records in Asien, Ozeanien und Europa

InterSystems, ein Anbieter kreativer Datentechnologie, der weltweit mehr als eine Milliarde Gesundheitsakten verwaltet, gab heute bekannt, dass das Unternehmen vier Global 2026 Best in KLAS Awards erhalten hat. Das Unternehmen erreichte Platz 1 im Bereich Acute Care EHR in Asien, Ozeanien und Frankreich sowie im Bereich Shared Care Records in Europa.

Best in KLAS ist die jährliche Auszeichnung von KLAS Research für die leistungsstärksten Lösungen im Bereich Gesundheitstechnologie und -dienstleistungen, die ausschließlich auf dem Feedback von Gesundheitsdienstleistern basiert. Die Auszeichnungen werden innerhalb definierter Software- und Dienstleistungssegmente vergeben. Diese werden von KLAS Research anhand einer standardisierten Methodik bewertet, die die Kundenerfahrung und Leistungsfähigkeit beim Kunden widerspiegelt. Neben den US-amerikanischen Marktsegmenten würdigt KLAS auch leistungsstarke Lösungen mit den Global (Non-U.S.) Best in KLAS Awards. Diese Auszeichnungen basieren auf dem Feedback von Gesundheitsdienstleistern außerhalb der Vereinigten Staaten und werden anhand desselben Forschungsrahmens bewertet.

InterSystems wurde mit vier 2026 Global Best in KLAS Awards ausgezeichnet:

InterSystems TrakCare wurde in Frankreich, Asien und Ozeanien mit drei separaten Best in KLAS-Auszeichnungen für Acute Care EHR geehrt, eine Bewertung, die das positive Feedback von Gesundheitsdienstleistern in jedem dieser Märkte widerspiegelt.

Shared Care Records (Europa): InterSystems HealthShare wurde zum dritten Mal in Folge als Best in KLAS für Shared Care Records in Europa ausgezeichnet, nachdem es bereits 2024 und 2025 diesen Titel erhalten hatte. Die Auszeichnung basiert auf dem Feedback von Gesundheitsdienstleistern aus der gesamten Region.

"Bei InterSystems war es stets unsere Mission, Lösungen gemeinsam mit unseren Anwenderinnen und Anwendern zu entwickeln ausgehend von ihren konkreten Herausforderungen und Chancen in ihrem Alltag. Vier Best in KLAS-Auszeichnungen zu erhalten, ist für uns eine ganz besondere Anerkennung, da diese Ehrungen nicht von einer Jury vergeben werden, sondern direkt auf dem Feedback von Klinikern und Führungskräften im Gesundheitswesen basieren, die unsere Technologie täglich nutzen", erklärte Don Woodlock, President von InterSystems. "Diese Auszeichnungen sind ein Beweis für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und das Engagement unseres Teams für technische Exzellenz und den Erfolg unserer Kunden."

"Die Best in KLAS-Auszeichnungen würdigen Anbieter, die durch ihre Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern kontinuierlich herausragende Leistungen erbringen. Die Auszeichnung steht für das Vertrauen der Kunden, dass diese Anbieter sie in einem sich schnell verändernden Gesundheitsumfeld erfolgreich begleiten dass sie sie dabei unterstützen, die Patientenversorgung zu verbessern, bessere Ergebnisse zu erzielen und einen echten ROI zu erzielen. Es ist uns eine Ehre, bei KLAS die Stimme der Leistungserbringer und Kostenträger zu stärken und solche Anbieter zu würdigen, die Feedback in konkreten Maßnahmen umsetzen", sagte Adam Gale, CEO von KLAS Research.

Der vollständige 2026 Best in KLAS Awards: Global Software Report ist hier verfügbar.

Über KLAS

KLAS unterstützt Gesundheitsdienstleister dabei, fundierte Technologieentscheidungen zu treffen, indem es genaue, ehrliche und unparteiische Informationen zur Leistung von Anbietern bereitstellt. KLAS überwacht die Leistung von Anbietern, indem es Tausende von Gesundheitsdienstleistern befragt, die Gesundheitsorganisationen in den USA und weltweit vertreten. KLAS verwendet eine einfache Methodik, um sicherzustellen, dass alle Daten und Bewertungen korrekt, ehrlich und unparteiisch sind, um marktbewegende Momente zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter klasresearch.com.

Über InterSystems

InterSystems, ein Anbieter kreativer Datentechnologie, liefert eine einheitliche Grundlage für Anwendungen der nächsten Generation für Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen, Fertigung und Supply Chain in mehr als 80 Ländern. Unsere Cloud-First-Datenplattformen lösen Interoperabilitäts-, Geschwindigkeits- und Skalierbarkeitsprobleme für große Organisationen weltweit. Damit ermöglichen wir es, das volle Potenzial von Daten zu erschließen und Anwender zu befähigen, Daten auf innovative Weise zu nutzen. Das 1978 gegründete Unternehmen bietet seinen Kunden und Partnern auf der ganzen Welt einen mehrfach ausgezeichneten 24×7-Support, der höchste Qualitätsstandards erfüllt. InterSystems befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Boston, USA. Das Unternehmen verfügt über 39 Niederlassungen weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte InterSystems.com.

