Wien (www.fondscheck.de) - Flossbach von Storch hat sich mit dem Multi-Asset-Spezialisten Johannes Maier verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Einen entsprechenden Bericht des Branchendienstes "Fundview" habe der Kölner Vermögensverwalter auf Anfrage von "FONDS professionell ONLINE" bestätigt. Maier wechsele von Bantleon, wo er die vergangenen sieben Jahre als Portfoliomanager tätig und unter anderem für den rund 100 Millionen Euro großen Mischfonds Bantleon Changing World mitverantwortlich gewesen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
