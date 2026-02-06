Der japanische Autohersteller Toyota ernennt einen neuen CEO: Der bisherige Finanzchef Kenta Kon übernimmt das Amt von Koji Sato, der wiederum bekommt eine Rolle im Verwaltungsrat. Die personellen Veränderungen treten zum 1. April 2026 in Kraft. Der 57-jährige Kenta Kon arbeitet bereits seit 1991 im Toyota-Konzern. Er machte in der Finanzabteilung Karriere, bevor er 2019 Executive Vice President für Forschung und Entwicklung wurde, um ein Jahr später ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net