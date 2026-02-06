Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 6 février 2026) - Fundata Canada Inc. est heureux d'annoncer les gagnants des Trophées FundGrade A+ de Fundata pour 2025. La quatorzième « soirée d'excellence », rendez-vous annuel des Trophées A+ a été célébrée au Globe and Mail Centre de Toronto le 5 février 2026. Soixante-trois sociétés de fonds de placement ont été honorées, et 418 fonds d'investissement canadiens ont reçu des Trophée A+.

Le Trophée FundGrade A+ est décerné chaque année aux fonds d'investissement et aux gestionnaires qui ont fait preuve d'une performance constante, exceptionnelle et ajustée en fonction du risque, intégrant jusqu'à 10 ans d'historique. Le distinction FundGrade A+ offre aux investisseurs, aux conseillers et aux gestionnaires de fonds une évaluation de rendement de fonds unique, fiable et facile à comprendre, qui est complètement quantitative.

« Les fonds et les gestionnaires vainqueurs du Trophée A+ 2025 se joignent une fois de plus à un groupe d'élite », a déclaré Janny Vincent, présidente et chef de la direction de Fundata Canada Inc. « Les gestionnaires de fonds ont véritablement excellé en 2025 et ont prouvé leur valeur en tant que gardiens exceptionnels des actifs de leurs investisseurs. »

187 fonds communs de placement, 117 fonds négociés en bourse (FNB) et 114 fonds distincts ont reçu le Trophée A+ pour 2025. De plus, trois fonds ont également reçu le Trophée A+ pour l'investissement responsable.

La distinction FundGrade A + utilise un calcul basé sur des notes pour arriver à une moyenne pondérée cumulative qui classe les fonds d'investissement afin de déterminer la « crème de la crème ». Les fonds les plus performants ayant un mandat d'investissement responsable ont été honorés séparément, avec un gagnant dans chacune des catégories Actions, Équilibré et Titres à revenu fixe.

Les fonds communs de placement canadiens comptent plus de 2,53 trillions de dollars d'actifs sous gestion. Avec environ 3 400 fonds distincts proposés par plus de 114 sociétés de gestion de fonds, les investisseurs en fonds communs de placement peuvent choisir parmi une large gamme de variations de fonds, en séries et clones, pour répondre à tous leurs besoins d'investissement.

L'univers des FNB a également continué d'attirer de nouveaux investissements, avec un actif sous gestion de 713 milliards de dollars à la fin de 2025. De plus, les promoteurs de fonds ont ajouté plus de 246 nouveaux FNB en 2025. Les investisseurs peuvent maintenant choisir parmi 1489 FNB sur le marché canadien alors que les 49 fournisseurs de FNB du Canada continuent d'innover.

« Développée il y a plus d'une décennie par Fundata, la note FundGrade A+ est un calcul de performance totalement quantitatif, transparent et ajusté au risque », a déclaré Mme Vincent. « En bref, cela donne aux investisseurs, aux conseillers et aux fournisseurs de fonds une mesure cohérente et fiable d'une performance supérieure », a-t-elle ajouté.

Pour plus d'informations et une liste complète des fonds recevant la note FundGrade A + Fundata pour l'année civile 2025, veuillez visiter le site web https://www.fundgradeawards.com/home-fr.

À propos de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. fournit des services d'agrégation et de diffusion de données au marché financier et médiatique canadien depuis 1987. Fundata est un fournisseur majeur dans la distribution d'informations sur les fonds et les actions au Canada. Notre base de données contient des informations sur plus de 40 000 produits de fonds d'investissement. Fundata propose des flux de données personnalisés, des analyses de premier plan, des outils logiciels de pointe et des solutions web hébergées sans faille pour les sociétés de fonds, les systèmes de back-office, les planificateurs d'investissement, les banques, les sociétés de fiducie, les revendeurs et redistributeurs, ainsi que pour les canaux médiatiques en ligne, imprimés et radiodiffusés.

À propos de la note Fundgrade A+ Fundata

La note FundGrade A+ identifie les fonds qui ont été évalués de manière consistante avec la note FundGrade A au cours de l'année précédente. Il s'agit du seul système de notation objectif disponible sur le marché qui est basé uniquement sur l'historique de performance ajusté au risque et qui tient compte de la cohérence avec laquelle un fonds est classé au sommet de sa catégorie CIFSC.

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/282528

Source: Fundata Canada Inc.