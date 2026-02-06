DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 7. bis Montag, 9. Februar (vorläufige Fassung)

=== S O N N T A G, 8. Februar 2026 - JP/Vorgezogenen Unterhauswahlen M O N T A G, 9. Februar 2026 *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Januar 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar *** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung in der Maynooth University *** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Unter welchen Umständen ist die Inflationsrate zu niedrig?" *** 17:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an EP-Debatte zu EU-Wirtschaft und Aktivitäten der EZB *** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call Jahresergebnis *** - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft der Lokführer (GdL) bis 13.2.2026 ===

