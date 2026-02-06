Anzeige
Freitag, 06.02.2026
Kupfer im Fokus: Warum US-Projekte jetzt neu gelesen werden
06.02.2026 16:03 Uhr
TAGESVORSCHAU/Samstag, 7. bis Montag, 9. Februar (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 7. bis Montag, 9. Februar (vorläufige Fassung) 

=== 
S O N N T A G, 8. Februar 2026 
    - JP/Vorgezogenen Unterhauswahlen 
 
M O N T A G, 9. Februar 2026 
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q 
  08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Januar 
  10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar 
*** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung in der Maynooth University 
*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Unter welchen 
     Umständen ist die Inflationsrate zu niedrig?" 
*** 17:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an EP-Debatte zu EU-Wirtschaft 
     und Aktivitäten der EZB 
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call Jahresergebnis 
 
***   - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der 
     Gewerkschaft der Lokführer (GdL) bis 13.2.2026 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 09:27 ET (14:27 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
