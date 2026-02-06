© Foto: UnsplashTrotz Marktrotation und Tech-Crash: Der Wedbush-Analyst Dan Ives rät Investoren, gezielt die wahrscheinlichen Gewinner im Software-Sektor zu kaufen. "Buy the dip" mit Dan Ives: Inmitten dessen, was er selbst als "Software-Armageddon" bezeichnet, sieht der bekannte Analyst insbesondere Microsoft, Palantir, CrowdStrike, Snowflake und Salesforce als die aussichtsreichsten Titel. "Wir sind der Ansicht, dass der Markt kurzfristig ein regelrechtes Doomsday-Szenario für Software-Unternehmen einpreist - aus unserer Sicht ist das jedoch massiv übertrieben. Viele Kunden werden nicht bereit sein, ihre Daten zu riskieren, nur um KI-Implementierungsstrategien voranzutreiben, solange diese …Den vollständigen Artikel lesen
