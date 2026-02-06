Anzeige
Mehr »
Freitag, 06.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer im Fokus: Warum US-Projekte jetzt neu gelesen werden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
06.02.2026 16:27 Uhr
201 Leser
Artikel bewerten:
(0)

WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. Februar (7. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. Februar (7. KW) 

=== 
M O N T A G, 9. Februar 2026 
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q 
  08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Januar 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar 
*** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung in der Maynooth University 
*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Unter welchen 
     Umständen ist die Inflationsrate zu niedrig?" 
*** 17:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an EP-Debatte zu 
     EU-Wirtschaft und Aktivitäten der EZB 
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call Jahresergebnis 
 
***   - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der 
     Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GdL) bis 13.2.2026 
 
D I E N S T A G, 10. Februar 2026 
  06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, ausführliches Jahresergebnis 
  07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis 
  07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Talanx AG, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q 
*** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis (12:45 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/BP plc, Jahresergebnis 
  08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), 
     vorläufiges Jahresergebnis 
  08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q 
*** 11:00 DE/Tui AG, HV 
  11:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresauftakt 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im 
     Volumen von 5 Mrd EUR 
  11:55 NL/Royal Philips Electronics NV, Kapitalmarkttag 
  12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q 
  14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis 
*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember 
*** 16:00 US/Lagerbestände November 
*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q 
 
M I T T W O C H, 11. Februar 2026 
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar 
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) 
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK) 
  07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q 
     (09:00 PK und Analystenkonferenz) 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q 
  07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis 
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis 
  07:30 DE/Douglas AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 DE/Inlandstourismus Dezember & 2025 
*** 08:05 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis 
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
  11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im 
     Volumen von 1,5 Mrd EUR 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR 
  12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis und Kapitalmarkttag 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar 
*** 16:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede zur Eröffnung eines Workshops 
     zu "AMLA and the reshaping of money laundering supervision in the EU" 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
  17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis 
     (18:00 Analystenkonferenz) 
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Jahresergebnis 
*** 18:00 AT/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Österreichischen 
     Akademie der Wissenschaften 
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, vorläufiges Jahresergebnis 
 
***   - US/Haushaltsbüro des Kongresses, Bericht zu Haushalt und 
     Wirtschaftswachstum 2026 bis 2036 
    - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
    - JP/Börsenfeiertag Japan 
 
D O N N E R S T A G, 12. Februar 2026 
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis (15:00 Earnings-Call) 
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis 
  07:30 JP/Softbank Corp, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H 
  08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 
*** 08:00 GB/BIP Monat Dezember 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember 
  08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q 
  09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
  09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q 
*** 10:00 DE/Aurubis AG, HV 
*** 10:00 DE/Siemens AG, Hauptversammlung 
*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, PK zum Jahresergebnis 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung bei Veranstaltung der 
     Commissione Europa of the Accademia Nazionale dei Lincei 
  10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Januar 
*** 16:30 BG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei "The World Ahead 2026" Sofia, 
     Gala Dinner 
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis 
*** 19:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "European monetary policy 
     challenges in the new geopolitical environment" 
  22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q 
  22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q 
 
    - EU/Klausur der EU-Staats- und Regierungschefs 
 
F R E I T A G, 13. Februar 2026 
  01:00 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan und Fed-Gouverneur Miran 
     sprechen bei Global Perspectives Event 
*** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis (12:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, vorläufiges Jahresergebnis 
  08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar 
  08:00 DE/Insolvenzen November 
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember 
*** 14:30 US/Realeinkommen Januar 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar 
 
    - Landerrating Italien (Fitch) 
    - DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H 
 
S A M S T A G, 14. Februar 2026 
*** 17:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Münchner 
     Sicherheitskonferenz 
 
S O N N T A G, 15. Februar 2026 
*** 10:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu europäischer 
     Wettbewerbsfähigkeit bei Münchner Sicherheitskonferenz 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 09:54 ET (14:54 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.