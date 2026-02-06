DJ WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. Februar (7. KW)

=== M O N T A G, 9. Februar 2026 *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Januar 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar *** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung in der Maynooth University *** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Unter welchen Umständen ist die Inflationsrate zu niedrig?" *** 17:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an EP-Debatte zu EU-Wirtschaft und Aktivitäten der EZB *** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call Jahresergebnis *** - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GdL) bis 13.2.2026 D I E N S T A G, 10. Februar 2026 06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Teamviewer SE, ausführliches Jahresergebnis 07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Talanx AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q *** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis (12:45 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/BP plc, Jahresergebnis 08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), vorläufiges Jahresergebnis 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q *** 11:00 DE/Tui AG, HV 11:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresauftakt 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR 11:55 NL/Royal Philips Electronics NV, Kapitalmarkttag 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q 14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember *** 16:00 US/Lagerbestände November *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q M I T T W O C H, 11. Februar 2026 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK) 07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (09:00 PK und Analystenkonferenz) 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q 07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis 07:30 DE/Douglas AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Inlandstourismus Dezember & 2025 *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis *** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker 10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR 12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis und Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar *** 16:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede zur Eröffnung eines Workshops zu "AMLA and the reshaping of money laundering supervision in the EU" *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis (18:00 Analystenkonferenz) *** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Jahresergebnis *** 18:00 AT/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, vorläufiges Jahresergebnis *** - US/Haushaltsbüro des Kongresses, Bericht zu Haushalt und Wirtschaftswachstum 2026 bis 2036 - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - JP/Börsenfeiertag Japan D O N N E R S T A G, 12. Februar 2026 *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis (15:00 Earnings-Call) *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis 07:30 JP/Softbank Corp, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis *** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H 08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 08:00 GB/BIP Monat Dezember *** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember 08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q 09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q *** 10:00 DE/Aurubis AG, HV *** 10:00 DE/Siemens AG, Hauptversammlung *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, PK zum Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung bei Veranstaltung der Commissione Europa of the Accademia Nazionale dei Lincei 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Januar *** 16:30 BG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei "The World Ahead 2026" Sofia, Gala Dinner *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis *** 19:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "European monetary policy challenges in the new geopolitical environment" 22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q - EU/Klausur der EU-Staats- und Regierungschefs F R E I T A G, 13. Februar 2026 01:00 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan und Fed-Gouverneur Miran sprechen bei Global Perspectives Event *** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis (12:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Jenoptik AG, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar 08:00 DE/Insolvenzen November *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember *** 14:30 US/Realeinkommen Januar *** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar - Landerrating Italien (Fitch) - DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H S A M S T A G, 14. Februar 2026 *** 17:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Münchner Sicherheitskonferenz S O N N T A G, 15. Februar 2026 *** 10:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu europäischer Wettbewerbsfähigkeit bei Münchner Sicherheitskonferenz ===

