Anzeige
Mehr »
Freitag, 06.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer im Fokus: Warum US-Projekte jetzt neu gelesen werden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
06.02.2026 16:27 Uhr
193 Leser
Artikel bewerten:
(0)

WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Februar (8. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Februar (8. KW) 

=== 
M O N T A G, 16. Februar 2026 
*** 07:00 DE/Sartorius AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember 
 
    - BE/Treffen der Eurogruppe 
    - Börsenfeiertag: China, Korea,USA 
    - Verkürzter Handel in Singapur 
 
D I E N S T A G, 17. Februar 2026 
  07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im 
     Volumen von 6 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar 
  17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis 
*** 20:30 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede zu KI und Wirtschaft 
*** 22:00 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H 
 
    - BE/Ecofin-Treffen 
    - Börsenfeiertag: China, Korea,Singapur 
 
M I T T W O C H, 18. Februar 2026 
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Januar 
*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
  07:00 AT/Wienerberger AG, Jahresergebnis 
  07:30 LU/SAF-Holland SE, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 CH/Glencore plc, vorläufiges Jahresergebnis 
  08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, ausführliches Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Januar 
  08:00 DE/Baugenehmigungen Dezember 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 
     5,5 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November/Dezember 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar 
*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel in der 
     Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 
  18:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis 
  22:00 US/Booking Holdings Inc, Jahresergebnis 
  22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q 
 
    - FR/Carrefour SA, Capital Markets Day 
    - Börsenfeiertag: China, Korea,Singapur 
 
D O N N E R S T A G, 19. Februar 2026 
*** 06:00 NL/Airbus SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz) 
*** 06:45 DE/Krones AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 CH/Nestle SA, Jahresergebnis (11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 
  07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis 
  07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 4Q 
  07:30 FR/Orange SA, Kapitalmarkttag und Strategie-Update 2030 
  07:45 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis 
  08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember 
*** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis 
*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H 
*** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Dezember 
*** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung in parlamentarischer Kommission zu 
     digitalem Euro 
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar 
*** 15:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (15:00 BI-PK) 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar 
*** 18:00 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 
 
***   - US/Index Frühindikatoren Conference Board 
    - Börsenfeiertag: China 
 
F R E I T A G, 20. Februar 2026 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Januar landesweit 
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis 
*** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Januar 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe November/Dezember 
 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze 
     für Unternehmenskredite (LPR) 
    - Börsenfeiertag: China 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 09:54 ET (14:54 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.