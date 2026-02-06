DJ WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Februar (8. KW)

=== M O N T A G, 16. Februar 2026 *** 07:00 DE/Sartorius AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember - BE/Treffen der Eurogruppe - Börsenfeiertag: China, Korea,USA - Verkürzter Handel in Singapur D I E N S T A G, 17. Februar 2026 07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar 17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis *** 20:30 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede zu KI und Wirtschaft *** 22:00 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H - BE/Ecofin-Treffen - Börsenfeiertag: China, Korea,Singapur M I T T W O C H, 18. Februar 2026 *** 00:50 JP/Handelsbilanz Januar *** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 07:00 AT/Wienerberger AG, Jahresergebnis 07:30 LU/SAF-Holland SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 CH/Glencore plc, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Januar 08:00 DE/Baugenehmigungen Dezember 10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 5,5 Mrd EUR *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November/Dezember *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar *** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel in der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 18:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis 22:00 US/Booking Holdings Inc, Jahresergebnis 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q - FR/Carrefour SA, Capital Markets Day - Börsenfeiertag: China, Korea,Singapur D O N N E R S T A G, 19. Februar 2026 *** 06:00 NL/Airbus SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz) *** 06:45 DE/Krones AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 CH/Nestle SA, Jahresergebnis (11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis 07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 4Q 07:30 FR/Orange SA, Kapitalmarkttag und Strategie-Update 2030 07:45 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis 08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis *** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember *** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H *** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Dezember *** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung in parlamentarischer Kommission zu digitalem Euro *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar *** 15:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (15:00 BI-PK) *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar *** 18:00 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche *** - US/Index Frühindikatoren Conference Board - Börsenfeiertag: China F R E I T A G, 20. Februar 2026 *** 00:30 JP/Verbraucherpreise Januar landesweit *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis *** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Januar *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar *** 16:00 US/Neubauverkäufe November/Dezember *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) - Börsenfeiertag: China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

