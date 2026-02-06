DJ Stimmung der US-Verbraucher im Dezember überraschend verbessert

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 57,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 55,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende Januar lag er bei 55,4.

Der Index für die Erwartungen belief sich auf 56,6 (Vormonat: 57,0), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 58,3 (56,4) angegeben.

Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich im Vergleich zum Vormonat auf 3,5 von 4,0 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren legten sie zu auf 3,4 von 3,3 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

