Bitcoin verliert schnell an Wert und steht möglicherweise vor einer "Todesspirale". Experten wie Burry und Farr sehen den Krypto-Markt am Abgrund. Was bedeutet das für Anleger? An den Märkten wächst die Skepsis gegenüber Vermögenswerten, die in den vergangenen Monaten gut gelaufen sind. Bitcoin rutschte zwischenzeitlich unter 60.000 US-Dollar, stabilisierte sich danach aber wieder und lag zuletzt bei etwa 67.200 US-Dollar. In nur drei Wochen hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de