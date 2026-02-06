Ende Januar knallten im Rohstoff Anleger Club wieder einmal die Sektkorken. Mit Cementos Pacasmayo wurde eine weitere Position im Vermögensdepot deutlich im Gewinn geschlossen. Die Aktie hat Anlegern eine satte Rendite von +122% eingebracht. Cementos Pacasmayo mit Kursverdopplung Auch mit dieser Zement-Aktie hat Rohstoffexpertin Miriam Kraus einen absoluten Volltreffer gelandet. Im Juli 2024 startete die RAC-Chefanalystin die Coverage und empfahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de