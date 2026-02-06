Köln (ots) -Der WDR zeigt auch in dieser Session alle Karneval-Highlights in NRW mit einem breiten Programmangebot. Bevor sie sich selbst ins Geschehen stürzen, können sich deutschlandweit alle Jecken im WDR Fernsehen, im Ersten, im Radio und online schon einmal warmschunkeln - oder sich vom Treiben der tollen Tage erholen. So lässt sich die fünfte Jahreszeit perfekt genießen: live im Fernsehen, in der Mediathek und in der ARD Audiothek.Umfangreiches Karnevalsprogramm und Tipps rund um die tollen Tage in NRW finden sich hier: www.ardmediathek.de/wdr/karneval / und www.karneval.wdr.de.Unter wdr4.de (https://www1.wdr.de/radio/wdr4/schwerpunkt/karneval/index.html) sind alle Infos und Sendehinweise zum WDR 4-Karnevalsprogramm gebündelt zu finden.@wdrjeck ist die digitale Adresse für alle Karnevalsfans im Westen bei Instagram.Unsere Programm-Highlights:Samstag, 7. Februar 2026:Thementag "Wir lieben Karneval"Zum Auftakt in die heiße Phase der Session lädt der WDR am 7. Februar zum großen Thementag "Wir lieben Karneval" ein. Von morgens bis abends dreht sich im WDR Fernsehen alles um Geschichten, Menschen und Momente aus den Karnevalshochburgen im Westen. Dokumentationen, Klassiker, Porträts kölscher Kultfiguren und jede Menge jecke Unterhaltung sorgen für bestes Warm-up für die tollen Tage. Unser Tipp für alle Karnevalsexperten und die, die es noch werden wollen: Um 20:15 Uhr läuft Marc Metzgers großes Karnevalslexikon als Erstausstrahlung im WDR Fernsehen - 90 Minuten Karneval pur mit "Blötschkopp" und Gästen!Donnerstag, 12. Februar 2026 (Weiberfastnacht):"Weiber live"Passend zur Weiberfastnacht geht's an diesem 12. Februar mit "Weiber live" weiter, denn überall im Westen beginnt der Straßenkarneval. Aus den närrischen Hochburgen im Rheinland, Düsseldorf, Köln und Bonn, aber auch aus dem westfälischen Billerbeck kommen die Live-Bilder der feiernden Jecken und Karnevalsbands zwischen 11 Uhr und 12:45 Uhr im WDR Fernsehen.Redaktion: Cornelia Eidmann"Jeck 111 - Die größten Karnevalshits aller Zeiten"Ebenfalls am 12. Februar wird ab 13 Uhr bis 16 Uhr mit den größten Karnevalshits aller Zeiten weitergetanzt. Egal, ob Klassiker, Ohrwurm oder Schunkelschätzchen - die von den WDR 4 Hörerinnen und Hörern gevoteten Songs werden für ausgelassene Stimmung sorgen. Das WDR Fernsehen zeigt den Countdown LIVE aus dem WDR 4-Hörfunkstudio. Den jecken Visual-Radio-Marathon kann man trimedial live verfolgen (TV, Radio oder Stream) und kurz vor 16 Uhr steht dann fest, welcher Karnevalssong es auf Platz 1 geschafft hat.Redaktion: Katja BanseStunksitzung 2026 - Das Beste aus dem alternativen Kölner KarnevalDie Kultsitzung des alternativen Kölner Karnevals nimmt die aktuell schwierige Weltlage zum Anlass, um Politik und Gesellschaft durch den Kakao zu ziehen. Getreu dem Motto: "Es gibt Wein, der mit der Zeit besser wird. Und es gibt Zeiten, die mit Wein besser werden." Am 12. Februar zeigt das WDR Fernsehen ab 22:15 Uhr, wie die Stunker in diesem Jahr politische und gesellschaftliche Ereignisse aus 2025 für ihre Sitzung verarbeitet haben. Besondere Highlights: Donald Trump, der zum Trumpel auf der Weltbühne im Hänneschen Theater wird.Sitzungspräsidentin Biggi Wanninger führt auch in der "Stunksitzung 2026" souverän durch eine gewohnt bissige Mischung aus bundespolitischer Karnevals-Satire, lokaler kölscher Tradition und stimmungsvollen Köbes Underground Songs. Zu hören auch im WDR Hörfunk am 14. Februar 2026, 15:05 Uhr bis 17:00 Uhr und in der ARD Mediathek und Audiothek (bereits jetzt verfügbar).Redaktion: Karin Kuhn (FS) / Anja Iven (HF)Samstag, 14. Februar 2026:Divertissementchen 2026 - E Levve för KölleIm Himmel ist Party! Der frühere Kölner Oberbürgermeister und Bundeskanzler Konrad Adenauer feiert seinen 150. Geburtstag und mit ihm vielen ehemaligen Weggefährten. Das Divertissementchen 2026 "E Levve för Kölle" von und mit der Bühnenspielgemeinschaft Cäcilia Wolkenburg Kölner Männer-Gesang-Verein begeht dieses Jubiläum am 14. Februar zwischen 10:30 Uhr und 16 Uhr im WDR Fernsehen mit einem rasanten Musikspektakel voller Humor, Situationskomik und natürlich mit dem typischen Musik-Mix.Redaktion: Annika HoffmannDüsseldorf Helau 2026 - "Mer bliewe bunt - ejal wat kütt!" "Bei der großen Prunksitzung "Düsseldorf Helau" am 14. Februar (20:15 Uhr bis 23 Uhr) im WDR Fernsehen überrascht das Comitee Düsseldorfer Carneval e.V. mit einer neu geschaffenen Ehrung: "Der närrische Spiegel" zeichnet eine Persönlichkeit aus, deren Ziel es ist, Menschen Freude zu bereiten und die Welt ein Stückchen bunter zu machen. Die Sendung ist geprägt von dem Motto der Session "Mer bliewe bunt - ejal war kütt!" und bietet mit musikalischen Höhepunkten, großartigen Tanzeinlagen und "narrensicheren" Büttenrednern alles, was das jecke Herz begehrt.Redaktion: Katja BanseSonntag, 15. Februar 2026"Kölner Schull- un Veedelszöch 2026"Die Kölner Schull- un Veedelszöch stehen für das Herz des Straßenkarnevals! Mehr als 8000 Teilnehmende aus 42 Schulen und 48 Veedelsvereinen sind am 15. Februar mit ihren handgemachten Kostümen auf den Beinen und greifen vielfach das Kölner Sessionsmotto "ALAAF - Mer dun et för Kölle!" auf. Am Straßenrand werden bis 250.000 jubelnde Jecken erwartet. Das WDR Fernsehen fängt zwischen 12:30 Uhr und 15:40 Uhr die frechen und bunten Botschaften ein, die vor allem sagen sollen: Unsere Stadt ist tolerant und vielfältig im Zusammenleben!Redaktion: Daniel BoltjesRosenmontag,16. Februar 2026:"Rosenmontagszug aus Köln"Der Kölner Rosenmontagszug ist der größte in Deutschland! Auf einer Zugstrecke von fast acht Kilometern präsentieren 22 Persiflagewagen regionale, bundesweite und international relevante Themen. Dieses Jahr zieht "der Zoch" unter dem Motto "ALAAF - Mer dun et för Kölle!" durch die Dom-Stadt und das WDR Fernsehen unterstützt tatkräftig durch eine Übertragung am 16. März ab 9:30 Uhr live, kommentiert von Sabine Heinrich und Guido Cantz als eingespieltes Duo.Im Ersten kommentieren Thorsten Schorn und Monika Salchert zwischen 14 und 15:30 Uhr, als Reporter liefert wieder der Kölner Komiker und Schauspieler Martin Klempnow Stimmungsbilder aus dem närrischen Volk. Auslandskorrespondentin Gudrun Engel ist als Reporterin auf dem Zugleiterwagen dabei.Redaktion: Daniel Boltjes/Julius Braun"Rosenmontagszug aus Düsseldorf"Der Rosenmontagszug aus Düsseldorf ist der politischste Rosenmontagszug Deutschlands und zieht seit mehr als 200 Jahren durch Düsseldorf. Diesmal unter dem Sessions-Motto: "Mer bliewe bunt - ejal wat kütt!", kommentiert von Freddie Schürheck und Stefan Kleinehr im Ersten.Am 16. Februar überträgt One ab 13:30 Uhr bis 16 Uhr live aus der Landeshauptstadt. Hier kommentieren Janine Kemmer und Sven Lorig. Aljoscha Höhn ist als Reporter unterwegs. Das Erste zeigt die Highlights von 15:30 Uhr bis 17 Uhr mit Reporter Sebastian Auer. Der Zug ist im WDR Fernsehen ab 15:45 Uhr zu sehen.Wie immer mit Spannung erwartet: Die provokanten Mottowagen des legendären Wagenbauers Jacques Tilly. Mehr denn je schaut man in diesem Jahr auch weit über die deutschen Grenzen hinaus auf die Wagenkreationen des bekannten Künstlers. Tilly wird in Moskau wegen "Verunglimpfung der russischen Armee" angeklagt, er soll bereits auf einer internationalen Fahndungsliste stehen. Jacques Tilly hat mit seinen satirischen Motivwagen wiederholt Präsident Putin und dessen Politik kritisch dargestellt. Die Solidaritätsbekundungen für Jacques Tilly aus der NRW-Landespolitik und der Bevölkerung sind groß, die Anklage wird als Angriff gegen die Meinungsfreiheit und Einschüchterungsversuch verurteilt.Redaktion: Bileam Bader und Michael Kerkmann"Karneval in Köln 2026"Die alljährliche Kölner Fernsehsitzung am Rosenmontag findet unter dem Sessionsmotto 2026 "ALAAF - Mer dun et för Kölle" traditionell wieder im altehrwürdigen Gürzenich in Köln statt - im ausverkauftem Saal in Feierlaune natürlich! Auch in diesem Jahr wieder unter der Leitung von Marcus Gottschalk, dem Protokollführer des Kölner Dreigestirns und Vorstand der Kölner Prinzen-Garde!Das Who is Who der prominenten Redner:innen steht für dieses große Rosenmontagsspektakel im Ersten bereit: Guido Cantz, Bernd Stelter, "Der Sitzungspräsident" alias Volker Weininger, Martin Schopps, JP Weber, Marc Metzger alias "Dä Blötschkopp" u. v. m. Die Sitzung wird von 20:15 bis 23:30 Uhr im Ersten gezeigt.Redaktion: Carsten Wiese"Superjeilezick: Die große WDR Karnevalsparty!"Zum Abschluss des Rosenmontags gibt es im WDR Fernsehen ab 23:30 Uhr vier Stunden Karnevalslaune und Party pur aus dem Gürzenich zu Köln! Mit den größten Bands des Kölner Karnevals: Bläck Fööss, Klüngelköpp, Brings, Höhner, Kasalla, Paveier, Cat Ballou, Milijöh uvm. Hier heißt es für alle Jecken noch einmal: Lautstärke aufdrehen und mitfeiern zu allen großen Hits und den neuen Sessionstiteln!Redaktion: Carsten WieseDienstag, 17. Februar:Westfalen haut auf die Pauke 2026Bei "Westfalen haut auf die Pauke" gibt es in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen: Bereits zum 60. Mal verwandelt sich der Congress Saal der Halle Münsterland in ein Studio für die große TV-Gala und die Halle selbst feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Seiner Hoheit Prinz Christian II. zu Ehren performen am 17. Februar im WDR Fernsehen zwischen 20:15 Uhr und 22:15 Uhr bekannte Comedians und brillante Tanzgruppen aus dem westfälischen Karneval. Und die anwesenden Bands hauen so lange auf die Pauke, bis selbst der sturste Westfale über Tische und Bänke geht.Redaktion: Michael Kerkmann