Ray Dalio warnt, dass der Zusammenbruch des US-Dollars die Welt an den Rand eines Kapitalkrieges bringt. Mit einer dramatischen Neugewichtung der Märkte und steigenden Goldpreisen. Was bedeutet das für Anleger? Ray Dalio, Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates, warnt, dass der Zusammenbruch der monetären, internationalen und politischen Systeme, die jahrzehntelang die Weltwirtschaft gestützt haben, die Welt an den Rand eines Kapitalkrieges führt. Dalio erklärt, dass der Anstieg des Goldpreises um mehr als 70 Prozent im letzten Jahr und die Schwäche des US-Dollars Anzeichen dafür sind, dass Zweifel am Wert des Geldes aufkommen. Dalio beschreibt die gegenwärtigen Zeiten als besonders
