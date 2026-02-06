BitMine setzt trotz Milliardenverlusten weiter auf Ethereum

Die Aktie von BitMine Immersion Technologies steht nach dem jüngsten Krypto-Crash stark unter Druck und notiert auf dem niedrigsten Stand seit Juni 2025. Massive Buchverluste in Höhe von rund 6 Milliarden US-Dollar haben die Skepsis vieler Anleger deutlich verstärkt.

Trotz dieser angespannten Lage sendet das Management unter CEO Tom Lee ein klares Signal gegen die vorherrschende Krisenstimmung. Anstatt Positionen abzubauen, setzt das Unternehmen gezielt auf antizyklische Zukäufe im Ethereum-Markt.

Antizyklische Käufe während der Marktkorrektur

Der starke Preisverfall von Ethereum, der den Kurs zuletzt bis auf etwa 2.300 US-Dollar drückte, belastete das Portfolio von BitMine erheblich. Dennoch nutzte das Unternehmen die niedrigen Kurse, um weitere 41.788 ETH zu einem durchschnittlichen Preis von 2.317 US-Dollar zu erwerben.

Durch diese Transaktion hält BitMine nun insgesamt rund 4,285 Millionen ETH, was etwa 3,5 Prozent des gesamten umlaufenden Ethereum-Bestands entspricht. Parallel dazu bleibt die Staking-Strategie ein stabilisierender Faktor, der trotz der Marktturbulenzen konsequent weitergeführt wird.

Zwischen Rekordbeständen und erhöhtem Insolvenzrisiko

Ein Großteil der Ethereum-Bestände ist inzwischen gestakt und generiert laufende Erträge. Rund 2,9 Millionen ETH tragen so zu einem kontinuierlichen Cashflow bei, während BitMine auf den Start seiner eigenen Staking-Infrastruktur "MAVAN" im ersten Quartal 2026 hinarbeitet.

Gleichzeitig warnen Experten vor den Risiken, die mit stark gehebelten Krypto-Holdings verbunden sind. Bei anhaltenden Kursrückgängen könnte eine gefährliche Eigendynamik entstehen, die im Extremfall zu erheblichen finanziellen Schwierigkeiten führt. Für sicherheitsorientierte Anleger gilt die Aktie daher als besonders risikobehaftet.

Bitcoin Hyper Presale rückt als Alternative in den Fokus

Neben direkten Investments in Ethereum richten einige Marktteilnehmer ihren Blick verstärkt auf Infrastrukturprojekte rund um Bitcoin. Ein Beispiel ist Bitcoin Hyper, das darauf abzielt, die Bitcoin-Blockchain durch eine Layer-2-Lösung für Web3-Anwendungen wie Staking, Lending und Token-Launches zu öffnen.

Technisch basiert das Projekt auf der Integration der Solana Virtual Machine, die schnelle Transaktionen und geringe Gebühren ermöglichen soll. Der dazugehörige Bitcoin-Hyper-Token spielt eine zentrale Rolle im Ökosystem und ist aktuell im Presale erhältlich. Bereits rund 30 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt, wobei es im Zuge der hohen Nachfrage regelmäßig zu Preiserhöhungen kommt.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website

