Die vergangenen Wochen waren ein Stresstest für viele Depots. Nach kräftigen Abverkäufen, nervösen Märkten und bröckelnden Trends herrscht in den letzten Tagen bei zahlreichen Anlegern Unsicherheit. Doch genau in solchen Phasen zeigt sich immer wieder: Die stärksten Gegenbewegungen entstehen nicht am Höhepunkt der Euphorie, sondern dann, wenn Zweifel dominieren.Genau hier setzen jetzt spannende Chancen an. Während breite Indizes noch schwanken, beginnen einzelne Qualitätsaktien, ihre Bodenbildung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
