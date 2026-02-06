Bill Moreland vom Analysedienst BankRegData betonte vor wenigen Tagen, dass die Banken mit den stärksten Verbesserungen in ihren Gewerbeimmobilien-Kreditportfolios auch diejenigen sind, die im größten Stil zur Anpassung von Kreditkonditionen greifen. Die Gruppe umfasst die Bank of America (BofA) und Morgan Stanley sowie die Institute Wells Fargo, U.S. Bancorp, PNC Financial und M&T Bank. Dass US-Banken seit 2023 nur noch Modifikationen über die letzten 12 Monate aufweisen müssten, sorgt laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär