DJ Aktien Schweiz hinken Europa-Börsen diesmal hinterher

DOW JONES--Nachdem der schweizerische Aktienmarkt zwei Tage lang den europäischen Börsen mit Rekordständen vorausgeeilt war, hinkte er am Freitag hinterher. Geld floss europaweit verstärkt in zyklische Sektoren wie Industrie, Rohstoffe und Bankenwesen, wie es hieß. Die Verunsicherung über die Rentabilität von KI-Lösungen erhielt mit gewaltigen Investitionsplänen von Amazon indes neue Nahrung. Mit den auf Mittwoch verschobenen US-Arbeitsmarktdaten fehlte zudem ein wichtiger Impuls. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.512 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,1 (Vortag: 24,48) Millionen Aktien.

Unter den zyklischen Titeln erfreuten sich im Bausektor Holcim (+2,9%) und Amrize (+4,6%) Zuspruchs unter Anlegern - ABB legten um 0,7 Prozent zu. UBS weiteten die Verluste um weitere 0,1 Prozent nach negativen Analystenkommentaren aus. So hatten Goldman Sachs und Vontobel die Bankaktien abgestuft. Die UBS habe von höher als erwartet ausgefallenen Effizienzgewinnen aus der Integration der Credit Suisse profitiert, aber dieser Rückenwind lasse nach, urteilten die Analysten von Goldman Sachs.

Siemens Mobility und Stadler haben von den Dänischen Staatsbahnen einen Auftrag von rund 3 Milliarden Euro erhalten - Stadler zogen um 2,6 Prozent an. Die Vorbereitung für einen der womöglich größten Börsengänge in Europa seit Jahren nahmen Fahrt auf. Nach Informationen von Bloomberg haben die Eigner des Fahrstuhl- und Rollentreppenspezialisten TK Elevator Banken für die wichtigsten Rollen bei einem IPO des Unternehmens in Frankfurt ausgewählt. Die Wettbewerbertitel von Schindler verloren 0,7 Prozent. Geschäftsausweise legten unter anderem Vontobel (+3,7%), EMS-Chemie (-1,2%) und LEM (+16%) vor.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 11:44 ET (16:44 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.