Der bekannteste Bitcoin-Halter meldete für das Q4 einen erheblichen Verlust. Das 1989 gegründete Unternehmen (bis vor einem Jahr: "Microstrategy") ist auf das Halten der Krypto"währung" Bitcoin fokussiert. Je nach Geschmack und Vorlieben, reichen die Bezeichnungen von "Bitcoin-Fanclub" bis despektierlich "Wettbude".
Für das jüngste Quartal hatte STRATEGY gestern 42,93 $ Verlust je Aktie gemeldet. Warum Analysten im Durchschnitt mit einem 2,97 $ Gewinn je Aktie gerechnet hatten, bleibt unklar.
Digitale Vermögenswerte sind inzwischen nach Methode Fair Value zu bewerten. So entstand im Quartal operativ ein negatives Ergebnis: - 17,4 Mrd. $. Kurz gesagt: Der große Bitcoin-Kursverlust im aktuellen Kryptowinter wirkt sich sehr zeitnah auf die Gewinn- und Verlustrechnung aus. Alles andere wäre "tendenziell unfair".
Obwohl jeder den Bitcoin-Kurs kennt, hatte der Quartalsbericht noch verschiedene Augen geöffnet: Der Kursverlust für STRATEGY betrug 17 % regulär und zeitweise weitere 4 % nachbörslich.
Das Unternehmen hält 0,713 Mio. Coins, allein im Januar wurden ca. 41.000 weitere gekauft; daher: Beim Preis von 60.000 $ je Bitcoin wurde heute mancher Abgesang angestimmt. Das war offenbar ein guter Timingfaktor:
Direkt hat sich der Kurs des Ur-Kryptos erholt (vom Tief ca. + 17 %). Was die STRATEGY-Aktie wenig überraschend nachvollzieht (angezeigter Tagesgewinn: + 21,95 %). Ein Optionsschein wird in diesem Fall nicht benötigt.
Helmut Gellermann
Helmut Gellermann
