BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung prüft eine Einschränkung der Integrationskurse für Migranten. Für Menschen mit "positiver Bleibeperspektive" solle es die Kurse weiter geben, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Berlin.

Sie verwies zugleich darauf, dass die Zahl der Menschen, die ins Land kommen, sinkt. "Das heißt auch, dass es perspektivisch weniger Kurse geben wird." Über mögliche Kürzungen bei Integrationskursen hatten zuvor unter anderem "Correctiv" und die "Frankfurter Rundschau" berichtet.

Während der Ampel-Regierungszeit von SPD, Grünen und FDP waren die Integrationskurse für alle Interessenten geöffnet worden. In den Kursen wird Migranten vor allem die deutsche Sprache beigebracht, es geht aber auch um die deutsche Geschichte und Kultur.

Es könne keine Lösung sein, die Kurse auf Dauer unbegrenzt zu finanzieren, sagte die Sprecherin. Die Kurse kosteten pro Teilnehmer mehrere Tausend Euro, zudem seien alle in der Bundesregierung aufgerufen, Einsparpotenziale zu finden. "Und das tun wir natürlich auch bei den Integrationskursen."/hrz/DP/stw