CHONGQING, China, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- AITO, Chinas Marke für intelligente Luxusfahrzeuge, hat offiziell eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Performance Plus Motors (Tochtergesellschaft von Abu Dhabi Motors), einer führenden Händlergruppe für Luxusfahrzeuge in den Vereinigten Arabischen Emiraten, unterzeichnet. Die Vereinbarung wurde in Chongqing, China, von Jason Wang, Präsident von SERES AUTO Overseas BU, und Syed Faiz Karim, CEO von Abu Dhabi Motors, unterzeichnet. Leon He, Präsident von SERES AUTO, und Kelvin Zhao, Generalbevollmächtigter von ADM China, nahmen als Zeugen an der Unterzeichnungszeremonie teil. Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein in der Expansion von AITO in die Märkte für luxuriöse New Energy Vehicles in Übersee dar und signalisiert den offiziellen Start der nächsten Phase des globalen Wachstums der Marke. Mit 40 Jahren Branchenerfahrung hat sich ADM zu einer der einflussreichsten Luxus-Autohändlergruppen im Nahen Osten entwickelt, die sich auf ein ausgedehntes Vertriebsnetz, einen starken Kundenstamm mit hohem Eigenkapital sowie professionelle Abläufe und Dienstleistungen stützt. Seine kundenorientierte Philosophie und seine Geschäftsinnovationen haben Maßstäbe für die Branche gesetzt. AITO ist die am schnellsten aufstrebende NEV-Marke, die in nur 46 Monaten die Marke von einer Million produzierter Fahrzeuge überschritten hat. Das Flaggschiff AITO 9 ist in China seit 21 Monaten in Folge Marktführer im RMB 500.000+ Segment und unterstreicht mit seiner starken Produktstärke die Führungsposition von AITO im Bereich der intelligenten Luxusmobilität. Diese strategische Partnerschaft wird zu einer starken gegenseitigen Beeinflussung führen und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im Bereich der Luxusautomobile kontinuierlich stärken. Durch die intensive Zusammenarbeit werden die beiden Parteien ein neues Kapitel auf dem Markt für intelligente Luxusfahrzeuge im Nahen Osten aufschlagen und sowohl für die Marke als auch für den Markt ein gemeinsames Wertwachstum erzielen. Performance Plus Motors, eine Tochtergesellschaft von ADM, wird für den Verkauf, die Auslieferung und den Kundendienst der intelligenten Luxusmodelle von AITO in den Vereinigten Arabischen Emiraten verantwortlich sein. Geplant ist die Einrichtung von Markenerlebnis- und Servicezentren, die den Kunden ein umfassendes, auf die Positionierung von AITO abgestimmtes Erlebnis bieten. Gleichzeitig wird ADM die Marktkenntnisse nutzen, um das Marketing und die Markenkommunikation vor Ort voranzutreiben und den beschleunigten Eintritt von AITO in die High-End-Verbrauchersegmente der Region zu unterstützen. Die beiden Parteien werden auch in den Bereichen Kundenservice, Marktinformationen und gemeinsame Nutzung von Ressourcen zusammenarbeiten, um eine langfristige Partnerschaft aufzubauen, von der beide Seiten profitieren. Jason Wang, Präsident von SERES AUTO Overseas BU, erklärte: "Unsere Zusammenarbeit mit ADM ist ein wichtiger Meilenstein in der Globalisierungsstrategie von AITO und markiert einen neuen Ausgangspunkt für die gemeinsame Erkundung des Luxus-NEV-Marktes im Nahen Osten. Die umfangreiche Erfahrung und die Ressourcen von ADM auf dem lokalen Luxusautomobilmarkt werden AITOs lokale Aktivitäten stark unterstützen. Diese gemeinsame Anstrengung wird nicht nur dem Luxusautomobilmarkt im Nahen Osten intelligente Innovationen bringen, sondern auch die technologischen Fähigkeiten von AITO vorantreiben, um größere Durchbrüche auf dem globalen Markt zu erzielen." Syed Faiz Karim, CEO von ADM, sagte: "Die technologischen Fähigkeiten, die Produktqualität und die Positionierung als Luxusmarke von AITO entsprechen genau den Anforderungen des High-End-Marktes im Nahen Osten und passen zu unserer Philosophie, das Luxussegment zu kultivieren und nach außergewöhnlichen Erfahrungen zu streben. Wir werden unsere Kanäle, Ressourcen und operativen Vorteile nutzen, um die langfristige Entwicklung von AITO auf dem VAE-Markt zu unterstützen, neue Möglichkeiten im Luxus-NEV-Segment zu erkunden und kontinuierlich innovative und luxuriöse Mobilitätserlebnisse zu bieten." Die AITO-Modelle verfügen über lokalisierte Hardware- und Softwareanpassungen und die erforderlichen Zertifizierungen. Das Flaggschiff AITO 9 hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) mit Testfahrten für lokale Nutzer begonnen. Damit leistet eine chinesische Marke Pionierarbeit, um Nutzer in Übersee anzusprechen. Gleichzeitig sind im Hafen von Dubai AITO-Fahrzeuge eingetroffen, die nach dem offiziellen Start sofort ausgeliefert werden können. Die gut etablierte lokale Infrastruktur von ADM wird auch eine solide Grundlage für die Produkteinführung, die Lieferung und den langfristigen Betrieb von AITO in den VAE bilden. AITO wird seine Präsenz im Nahen Osten weiter ausbauen und den Grundstein für die Expansion in die umliegenden Regionen legen. Gleichzeitig wird die internationale Präsenz der Marke und ihr Aufstieg auf dem globalen Markt für intelligente Luxus-NEVs stetig verbessert. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888776/Signing_Ceremony__2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888777/Jason_Wang__President_of_SERES_AUTO_Overseas_BU_and_Syed_Faiz_Karim__CEO_of_ADM__2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888775/Middle_East_AITO_Models_Road_Test.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/aito-und-adm-gehen-eine-strategische-partnerschaft-ein-und-schlagen-damit-ein-neues-kapitel-in-der-globalen-expansion-von-intelligent-luxury-auf-302681523.html



