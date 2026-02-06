In den letzten Wochen des Jahres 2025 hinterließ der DWS Concept Platow einen robusten Eindruck. Sein Kurs strebte fast ohne Unterbrechungen nach oben. Im Dezember (und in den ersten Januartagen) erreichte er sogar mehrere Allzeithochs, und sein Vorsprung vor den vier wichtigsten deutschen Auswahlindizes war ungefährdet. Das Bild innerhalb des Portfolios war ähnlich, beispielsweise verlor keine einzige Aktie im Dezember prozentual zweistellig, aber immerhin vier erreichten neue Allzeithochs. Auch bei den entsprechenden Unternehmen gab es wenig Unruhe in Sachen Newsflow oder Directors' Dealings. Gemessen daran war das Bild im Januar heterogener. Das zeigt schon der Vergleich mit den Indizes: Während der bekannteste deutsche Auswahlindex DAX sowie der TecDAX klar geschlagen wurden, blieb der Fonds auf Monatssicht mit dem MDAX "nur" auf Augenhöhe und deutlich hinter dem SDAX. Innerhalb des Portfolios gab es mit Dermapharm immerhin eine Position, die auf Monatsbasis mehr als 10% verlor, sowie mit Cancom und Traton zwei Abgänge (von Restpositionen). Überdies fiel Münchener Rück zum ersten Mal seit September ...

