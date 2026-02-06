Was für eine Comeback-Bewegung: Gestern noch klar unter Druck, heute zeitweise mehr als 17 Prozent im Plus. D-Wave Quantum zieht kräftig an und folgt damit der Erholung im gesamten Quanten-Segment. Der Anstieg erklärt sich nicht über neue Unternehmensmeldungen. Er entsteht aus derselben Marktlogik, die den Kurs zuvor nach unten geprügelt hat.Der vorherige Rücksetzer fiel bei D-Wave weniger brutal aus als bei IonQ, aber ebenfalls deutlich. Rund 20 Prozent hatte die Aktie innerhalb kurzer Zeit verloren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
