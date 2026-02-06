© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDie weltweite Chipindustrie steuert auf einen historischen Rekord zu. Künstliche Intelligenz treibt Umsätze, Preise und Erwartungen nach oben.Die weltweiten Umsätze der Halbleiterindustrie dürften in diesem Jahr erstmals die Schwelle von einer Billion US-Dollar erreichen. Das teilte die Semiconductor Industry Association am Freitag mit. Die Branchenvereinigung, die den Großteil der Chipunternehmen aus den Vereinigten Staaten vertritt, verwies dabei auf anhaltend hohe Investitionen großer Technologiekonzerne, so Reuters. Bereits im Jahr 2025 erzielte die Branche Erlöse von 791,7 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr entsprach das einem kräftigen Wachstum von 25,6 Prozent. Nach …Den vollständigen Artikel lesen
