Al Barari, Dubais wegweisende naturorientierte Gemeinde, hat offiziell den ersten Spatenstich für The Cape gesetzt, ihr letztes charakteristisches Wohnbauprojekt, und feiert damit zwei Jahrzehnte visionärer Handwerkskunst und kontinuierliches Engagement für die Schaffung harmonischer, in der Natur verwurzelter Lebensräume.

Hazza Zaal, CEO of Al Barari Real Estate Group, alongside the Sales and Construction teams at The Cape Groundbreaking Ceremony, marking a milestone in Al Barari's final signature development. (Photo: AETOSWire)

Die feierliche Zeremonie markiert den Beginn eines neuen Kapitels für Al Barari, denn The Cape ist der Höhepunkt einer 20-jährigen Tradition, die von bewusstem Design, wohlbefindensorientiertem Wohnen und beeindruckenden Naturlandschaften geprägt ist.

The Cape liegt im grünen Herzen Dubais und bietet ein bereicherndes Lifestyle-Erlebnis, umgeben von üppiger Vegetation, sanften Wasserelementen und kuratierten Wellnessbereichen. Die Bewohner kommen in den Genuss von Annehmlichkeiten im Resort-Stil, darunter ein Swimmingpool, Wellness-Suiten, Dachterrassen-Lounges, Coworking-Bereiche, Fitnesseinrichtungen und spezielle Familienzonen allesamt darauf ausgelegt, Ausgeglichenheit, Verbundenheit und das tägliche Wohlbefinden zu fördern.

Die Grundsteinlegung feierte die Entwicklung von Al Barari von einer unberührten Wüste zu einer der angesehensten Gemeinden der Region. Mit eindrucksvollen Erzählungen und sinnlichen Erlebnissen würdigte die Veranstaltung die Entwicklung der Marke und ihre beständige Mission, Luxus durch Natur neu zu definieren.

Hazza Zaal, CEO von Al Barari, reflektierte über diesen Anlass:

"The Cape ist in der Identität von Al Barari als naturorientiertes Bauprojekt verwurzelt. Für uns ist die Natur kein Zusatz, sondern die Grundlage für alles, was wir schaffen. The Cape spiegelt diesen Ansatz wider - ein Ort, an dem durchdachtes Design und natürliche Schönheit zusammenkommen, um eine wirklich sinnvolle Lebensweise zu schaffen."

Während Al Barari seine Geschichte des durchdachten Wachstums und der Innovation fortsetzt, steht The Cape als Ausdruck der Werte und des Erbes der Marke. Es ist mehr als nur eine Wohnsiedlung, es ist ein Ort, der von einer Vision geprägt und in der Natur verwurzelt ist und eine seltene Gelegenheit bietet, in einer Gemeinschaft zu leben, in der Harmonie, Eleganz und Authentizität im Mittelpunkt stehen.

Über Al Barari

Al Barari ist Dubais etablierteste, von der Natur inspirierte Luxus-Gemeinschaft, die für ihre botanischen Landschaften, ihre geringe Bebauungsdichte und ihr Engagement für nachhaltiges Leben bekannt ist. Al Barari wurde vor über zwei Jahrzehnten gegründet und hat einen neuen Ansatz für die Wohnbebauung entwickelt, bei dem Wohlbefinden, Handwerkskunst und Harmonie mit der Umwelt im Mittelpunkt jedes Projekts stehen. Mit seinen preisgekrönten Wohnhäusern, Lifestyle-Destinationen und immersiven Grünflächen definiert Al Barari das moderne Leben neu, indem es Gemeinschaften schafft, die Verbundenheit, Ausgeglichenheit und eine tiefere Beziehung zur Natur fördern.

