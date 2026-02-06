Korrektur bei Gold und Silber. Ausverkauf bei Software- und Datenunternehmen. Jede Menge Themen die es in der aktuellen Sendung zu besprechen gibt. Auslöser für den Ausverkauf bei den Software-Buden war unter anderem ein neues "Spielzeug" des KI-Entwicklers Anthropic, dem Unternehmen hinter dem Chatbot Claude. Der Chatbot erledigt Arbeiten wie Vertragsprüfung, Compliance-Workflows, juristische Briefings oder Steuerbescheide.KI wird immer mehr zum Spielverderber für Microsoft, SAP und Co. Wie geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär