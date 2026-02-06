© Foto: DallE - OpenAIVenezuela öffnet seinen Ölmarkt für Privatisierungen - das ist die Chance für Investoren! Doch wer wird vom Chaos profitieren und wer geht leer aus? Hier die Hintergründe.Venezuela, das einst als sozialistisches Paradebeispiel Lateinamerikas galt, unternimmt nun einen dramatischen Schritt in Richtung Privatisierung seines Ölsektors. Der venezolanische Kongress hat kürzlich einer Reform zugestimmt, die ausländische Investitionen in die Ölindustrie zulässt. Dieser Schritt könnte das Land zu einem Spielplatz für internationale Konzerne und "Glücksritter" machen. Doch was steckt wirklich hinter dieser Entscheidung? Zunächst ist klar, dass dieser Wandel nicht aus freien Stücken erfolgt ist. …Den vollständigen Artikel lesen
