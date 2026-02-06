Die Gegenbewegung läuft - nur nicht bei Alphabet. Während sich der breite Markt heute stabilisiert, liegt die Aktie des Google-Konzerns rund zwei Prozent im Minus. Die jüngsten Zahlen und vor allem der massive KI-Investitionsplan wirken nach. Aber es gibt auch gute Nachrichten - auch aus charttechnischer Sicht.Alphabet will 2026 bis zu 185 Milliarden Dollar investieren, vor allem in Rechenzentren, Chips und KI-Infrastruktur. Operativ läuft es, strategisch auch. Aber der Markt fokussiert sich kurzfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
