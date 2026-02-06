Ja, Silber lebt noch. Nach dem historischen Ausverkauf der vergangenen Tage legt der Preis heute zeitweise rund 9 Prozent zu und steigt auf 77,39 Dollar je Unze. Das ist keine Kleinigkeit - vor allem nach Bewegungen, die es zuletzt 1980 gab. Doch auch die heutige Kursentwicklung unterstreicht nur eine unbequeme Erkenntnis.Der Anstieg ist die logische Kehrseite dessen, was Silber zuvor nach unten gezogen hat: dünne Bücher, hektische Stopp-Verkäufe, massive Positionsauflösungen. All das lief in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
