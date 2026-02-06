Auch die Microsoft-Aktie nimmt heute an der allgemeinen Erholungsbewegung teil. Von Entwarnung kann trotzdem keine Rede sein. Nach dem kräftigen Abverkauf der vergangenen Tage bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen. Aber ist die Lage wirklich so dramatisch? Was zeigt der Blick auf den Chart, und was sagen Beobachter derzeit?Fundamental steht Microsoft im KI-Wettlauf vergleichsweise solide da. Analysten von BNP Paribas sehen den Konzern im Kreis der Hyperscaler klar im Vorteil, was die Cashflow-Struktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär