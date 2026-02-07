TIGERTRIEVER 13 ist das erste Gerät, das nachweislich die Sicherheits- und Wirksamkeitsendpunkte für die Wiederherstellung des Blutflusses in kleineren, aber kritischen Bereichen des Gehirns erfüllt, die fast 50 aller ischämischen Schlaganfälle ausmachen

Rapid Medical, ein führender Entwickler von aktiven endovaskulären Geräten, hat heute die neuesten Ergebnisse der multizentrischen, randomisierten kontrollierten Studie DISTALS bekannt gegeben, die zeigen, dass TIGERTRIEVER 13 im Vergleich zur medizinischen Behandlung bei Schlaganfällen mit mittlerer Gefäßokklusion (MVO) eine überlegene Reperfusion des Hirngewebes mit einem ausgezeichneten Sicherheitsprofil erzielt. Die Ergebnisse wurden in der Hauptabschlusssitzung der 2026 International Stroke Conference (ISC) vorgestellt.

Die wichtigsten Ergebnisse zeigten, dass der TIGERTRIEVER 13-Arm im Vergleich zur medizinischen Behandlung eine dreimal höhere erfolgreiche Reperfusion ohne symptomatische intrakranielle Blutung (sICH) aufwies 86,3 gegenüber 27,7 (p 0,001). Bemerkenswert ist, dass in der randomisierten Behandlungsgruppe, die mit TIGERTRIEVER 13 behandelt wurde, keine sICH-Ereignisse gemeldet wurden. Im Vergleich dazu sind die mit einer intravenösen Thrombolyse allein berichteten sICH-Raten höher und liegen in aktuellen Studien zwischen 2 und 6 %.1,2,3

"Diese Ergebnisse verdeutlichen, was möglich ist, wenn sowohl das Gerät als auch die Studie speziell für den distalen Schlaganfall konzipiert sind", erklärte Dr. Jeffrey L. Saver, Hauptforscher von DISTALS. "DISTALS wurde speziell für den distalen Schlaganfall entwickelt und kombiniert ein Gerät für kleine, empfindliche Gefäße mit einem gewebebasierten Endpunkt, der zur Messung einer signifikanten Reperfusion des Gehirns konzipiert ist."

Bis heute hat kein Thrombektomiegerät in randomisierten Studien bei MVO-Schlaganfällen eine sichere Wiederherstellung des Blutflusses nachweisen können, sodass die Versorgung dieser unterversorgten Schlaganfallpatientengruppe die fast 50 aller ischämischen Schlaganfälle ausmacht weiterhin ungewiss ist. DISTALS bewertete ein distalspezifisches Gerät, TIGERTRIEVER 13, das einzige Thrombektomiesystem, das sich aktiv an die Gefäßanatomie anpasst, und bewertete den Behandlungserfolg auch anhand der CT-Perfusion (CTP), die die Wiederherstellung des Blutflusses zum bedrohten Hirngewebe misst und nicht nur die Gefäßöffnung bestätigt. Das Design des Distal-First-Geräts und die Endpunkte der Studie auf Gewebeebene bieten zusammen einen angemesseneren und klinisch aussagekräftigeren Ansatz zur Bewertung und Weiterentwicklung der Behandlung des distalen Schlaganfalls.

"Die distale Thrombektomie erfordert eine spezielle Gerätetechnik", erklärte Dr. Rishi Gupta, Hauptforscher von DISTALS. "Die meisten Komplikationen bei der Thrombektomie treten während der Entfernung auf, wenn übermäßige Spannung empfindliche Gefäße verletzen kann. TIGERTRIEVER 13 reduziert aktiv die Kraft vor und während der Bergung und passt sich der distalen Anatomie an, um die Belastung der Gefäße zu minimieren. Die Ergebnisse der DISTALS-Studie unterstreichen erneut, warum die Distal-First-Technologie für Patienten von Bedeutung ist."

Das Unternehmen beabsichtigt, auf Grundlage dieser Ergebnisse die Zulassung durch die FDA zu beantragen. Die vollständigen Studienergebnisse sollen auf einer zukünftigen wissenschaftlichen Konferenz vorgestellt werden.

Über Rapid Medical

Rapid Medical erweitert die Möglichkeiten der neurovaskulären Behandlung durch die Entwicklung fortschrittlicher interventioneller Geräte zur Behandlung von ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen. Die Produkte von Rapid Medical werden mit Hilfe von patentrechtlich geschützten Fertigungstechniken hergestellt und sind aus der Ferne einstellbar und vollständig sichtbar. Dadurch können Ärzte in Echtzeit auf die Anatomie reagieren und ihre Vorgehensweise individuell auf jeden Patienten abstimmen, um bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen. Zu den Produktfamilien gehören TIGERTRIEVER, COMANECI und DRIVEWIRE. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen verfügbar. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.rapid-medical.com.

REFERENZEN:

Goyal M, Ospel JM, Ganesh A, et al. Endovascular Treatment of Stroke Due to Medium-Vessel Occlusion. N Engl J Med. 2025;392(14):1385-1395. doi:10.1056/NEJMoa2411668 Psychogios M, Brehm A, Ribo M, et al. Endovascular Treatment for Stroke Due to Occlusion of Medium or Distal Vessels. N Engl J Med. 2025;392(14):1374-1384. doi:10.1056/NEJMoa2408954 DISCOUNT-Studie. Vorgestellt auf der International Stroke Conference (ISC); Februar 2025; Los Angeles, Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260206353931/de/

Contacts:

Ronen Eckhouse

+972-72-2503331

ronen@rapid-medical.com