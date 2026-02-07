Highlights

- Inturai hat seine erste Vereinbarung mit einem nordamerikanischen Unternehmen im Verteidigungswesen, Firing Position Solutions Inc., abgeschlossen und damit die Nachfrage nach seiner Sensorplattform für Drohnen, Bediener und kräfteverstärkende Anwendungen bestätigt.

- Ein kommerzielles Dreijahresziel von 475.000 USD sowie eine Mindestanfangsbestellung von 20.000 USD unterstützen die Strategie des Unternehmens, seine Präsenz im nordamerikanischen Verteidigungsmarkt auszubauen.

- Firing Position Solutions Inc. ist ein führender Anbieter fortschrittlicher taktischer Lösungen und wird von hochdekorierten Veteranen nordamerikanischer Spezialkräfte geleitet, die über mehr als 40 Jahre kombinierte Tier-1-Dienstzeit und rund 24 Kampfeinsätze verfügen.

Vancouver, British Columbia - 6. Februar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass es seine erste Dienstleistungs-Rahmenvereinbarung ("MSA") mit Final Firing Position Solutions Inc. ("FFPS") in Nordamerika abgeschlossen hat. FFPS ist ein von Veteranen geführter Dienstleister im Verteidigungssektor, der von ehemaligen ranghohen Mitgliedern nordamerikanischer Spezialkräfte gegründet wurde.

Die Vereinbarung legt einen kommerziellen dreijährigen Mindestzielwert in Höhe von 475.000 USD sowie eine anfängliche Mindestbestellung von 20.000 USD bei Vertragsunterzeichnung¹ für die Sensorplattform des Unternehmens fur den Einsatz in Anwendungen für Drohnen, Bedienpersonal und kräfteverstärkenden Einsatzszenarien fest. Diese Vereinbarung bestätigt die Tauglichkeit des Produkts von Inturai für den Verteidigungsmarkt und unterstützt unmittelbar die strategischen Go-to-Market-Ziele des Unternehmens in Nordamerika.

FFPS bringt eine seltene Kombination aus realer Tier-1-Kampferfahrung und Glaubwürdigkeit auf nationaler Ebene mit. FFPS ist Auftragnehmer nordamerikanischer Elite-Spezialeinheiten ("SOF"), verbündeter Streitkräfte sowie Strafverfolgungsbehörden und anderen taktischen Einheiten. Das operative Einsatzspektrum umfasst extrem weitreichende Scharfschützenlösungen, spezialisierte Waffen und Taktiken sowie Einsatzbereitschaft für Missionen in realen Umgebungen und bietet Inturai damit einen Elitekanal für den Einsatz seiner Sensortechnologien in Hochrisikoszenarien mit hoher Wirkung. Das Team verfügt über umfassende technische Expertise in beschränkten und verbotenen Waffensystemen, Einsatzplanung und Echtzeit-Missionsunterstützung und weist eine 100%ige Kundenbindungsquote bei laufenden Regierungs- und SOF-Verträgen auf.

Diese Vereinbarung stellt einen grundlegenden wirtschaftlichen Meilenstein dar, da Inturai seine Verteidigungsstrategie in Nordamerika vorantreibt und damit der Schritt vom Piloteinsatz zu skalierbaren, mehrjährigen Einsatzmöglichkeiten getan wird.

Ed Clarke

Chief Executive Officer

Inturai Ventures Corp.

mailto:investor@inturai.com

+1 (604) 339-0339

Über Final Fire Position Solutions Inc.

Final Fire Position Solutions Inc. ("FFPS") ist ein nordamerikanischer Anbieter von Verteidigungsdienstleistungen, der von ehemaligen Veteranen der Tier-1-Spezialkräfte mit über 40 Jahren kombinierter operativer Erfahrung und rund 24 Kampfeinsätzen gegründet wurde und betrieben wird. Das Unternehmen bietet erstklassige, kampferprobte Fähigkeiten in den Bereichen Ausbildung an Präzisionsgewehren für große Distanzen, Schulung an spezialisierten Waffensystemen, Anti-Terror-Taktiken, Konvoi- und Mobilitätseinsätze sowie Risikomanagement.

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures Corp. treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen durch seine proprietäre Inturai-KI-Signalerfassungstechnologie voran und transformiert damit Branchen wie Gesundheitswesen, Verteidigung, Polizeiarbeit, Rettungsdienste, Drohnen, Smart Homes und industrielle Systeme. Durch die Nutzung von Standard-WLAN- und Funksignalen liefert Inturai räumliche Intelligenz der nächsten Generation, ohne dass invasive oder spezielle Hardware erforderlich ist. Dieser Durchbruch ermöglicht sicherere und intelligentere Räume in einer Reihe von Anwendungsfällen mit großer Wirkung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com. Für Investor-Anfragen:

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel: (+1) 604 339-0339

1231 Pacific Blvd, Suite 650,

Vancouver B.C.,

V6Z 0E2, Kanada

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "können", "werden", "potenziell", "vorgeschlagen", "positioniert" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

¹ Der Gesamtvertragswert stellt ein unverbindliches Umsatzziel für die Laufzeit der Vereinbarung dar und hängt von zukünftigen Aufträgen nach dem Erstkauf ab.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82902Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82902&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA46125N1024Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.