Erneuerbare Energie zieht ins Stadttheater Gmunden ein

Das 1872 eröffnete Stadttheater Gmunden blickt auf eine lange Geschichte zurück. Seit über einem Jahrhundert ist es Teil des kulturellen Lebens der oberösterreichischen Stadt am Traunsee. In der jüngsten Vergangenheit wurde das Gebäude durch Wärmepumpen und eine Photovoltaikanlage modernisiert.

Energieeffizienz trotz Denkmalschutz

Historische Altbauten unter Denkmalschutz gelten oft als weniger geeignet für moderne Techniklösungen wie Wärmepumpen oder Photovoltaikanlagen. Die denkmalgeschützte Fassade oder traditionelle Bauweise schränken Eingriffe in die Gebäudehülle, die Dämmung oder die Montage von PV-Paneelen ein, während gleichzeitig ein hoher Heizbedarf besteht und hohe Vorlauftemperaturen erforderlich sind. Solche Rahmenbedingungen wirken auf den ersten Blick wenig kompatibel für Technologien, die auf niedrige Temperaturdifferenzen setzen. Dennoch gibt es Ausnahmen, die zeigen, dass innovative Lösungen auch hier möglich sind. Ein Beispiel hierfür ist das Stadttheater Gmunden in Oberösterreich, wo im Zuge einer Sanierung erneuerbare Energien erfolgreich integriert wurden.

Im Rahmen einer von der PORR Group (ISIN: AT0000609607) durchgeführten umfassenden Generalsanierung wurde die Energieversorgung des Theatergebäudes nachhaltig und zukunftsorientiert neu gestaltet. Die bisherige Gasheizung wurde zugunsten eines Systems aus erneuerbaren Energien ersetzt, das auf einer Kombination aus Geothermie, Wärmepumpen und Photovoltaikanlage basiert. Auf dem Dach wurden PV-Paneele installiert, die den Strom für den Betrieb der Anlage erzeugen. Zusätzlich entstand ein Erdwärmesondenfeld.

Angenehmes Raumklima aus der Tiefe

Kernstück des Projekts ist das neue geothermische Heiz- und Kühlsystem: Zwei Wärmepumpen und ein Feld mit Erdwärmesonden werden künftig Wärme aus dem Untergrund gewinnen. In den Wintermonaten wird dem Boden Wärme entzogen, um das Theater zu beheizen, im Sommer wird die im Untergrund gespeicherte Kälte zur Kühlung genutzt. Diese doppelte Nutzung erhöht die Effizienz und verlängert die Lebensdauer des Sondenfeldes, da es das ganze Jahr über in einem Kreislauf genutzt wird. Die laufenden Energiekosten sollen durch die Nutzung erneuerbarer Energien deutlich sinken und machen das Theater dadurch auf lange Sicht unabhängig von fossilen Brennstoffen. Die von der PORR umgesetzten Tiefbohrungen erreichten eine Tiefe von bis zu 300 Meter (bei 2.700 Laufmeter). Die Bauarbeiten sind mittlerweile erfolgreich abgeschlossen worden.

Die PORR hat sich im Bereich der Revitalisierung denkmalgeschützter Bestandsgebäude als Full-Service-Provider positioniert und begleitet Projekte über alle Phasen - von Planung und Umbau bis zu modernen Energie- und Gebäudetechniklösungen. Das Motto lautet: "Alles aus einer Hand". Dabei stehen sowohl die Erhaltung historischer Werte und deren Identität als auch die Energieeffizienz durch nachhaltige Nutzungskonzepte im Fokus, etwa durch energetisch optimierte Fassaden oder moderne Gebäudetechnik im Bestand. Zugleich verfolgt die PORR eine konzernweite Nachhaltigkeitsstrategie ("Green and Lean") mit klaren Zielen für umwelt- und ressourcenschonendes Bauen.

