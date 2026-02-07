© Foto: Richard Drew - APChris Hohns TCI-Fonds hat im Jahr 2025 mit einem Gewinn von 18,9 Milliarden US-Dollar einen historischen Rekord aufgestellt. Damit übertraf der britische Investor selbst Hedgefonds-Giganten wie Citadel und Millennium.Der britische Hedgefonds-Manager Chris Hohn hat mit seinem Fonds TCI im Jahr 2025 eine historische Bestmarke gesetzt. TCI erzielte einen Nettogewinn von 18,9 Milliarden US-Dollar - der höchste, den ein Hedgefonds je erzielt hat. Mit diesem Rekord überflügelt Hohn selbst bekannte Wettbewerber wie Ken Griffins Citadel und Izzy Englanders Millennium. Der Fonds TCI, der zum Jahreswechsel ein Vermögen von rund 77 Milliarden US-Dollar verwaltete, konnte eine Jahresrendite von 27 …Den vollständigen Artikel lesen
