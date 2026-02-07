© Foto: Dall-EDiese 5 Software-Aktien könnten laut Wedbush trotz des letzten Ausverkaufs zu den Gewinnern zählen, da der Markt die Risiken durch KI deutlich überschätze.Die Angst vor einem strukturellen Umbruch im Softwaresektor hat die Aktienkurse vieler Branchengrößen in den vergangenen Wochen stark unter Druck gesetzt. Analysten von Wedbush sprechen bereits von einem "Software-Armageddon", sehen in der aktuellen Marktbewertung jedoch vor allem ein überzeichnetes Doomsday-Szenario. Inmitten des historischen Ausverkaufs benennt das Analystenteam um Dan Ives fünf Software-Aktien, die Investoren nach Ansicht von Wedbush gerade jetzt besitzen sollten. "Der Markt preist ein extremes Negativszenario für …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE