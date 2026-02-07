Diese Aktien sind laut dem Star-Investor Michael Burry jetzt klare Übernahmekandidaten. Für Anleger könnte sich im Vorfeld eine Positionierung lohnen. Das Unternehmen GameStop sitzt aktuell auf hohen Cash-Beständen und kann sich zudem recht attraktiv refinanzieren - eine Situation, die vor einigen Jahren bei dem fast insolventen Spieleverkäufer noch undenkbar schien. Diese möchte das Unternehmen nun nutzen, um andere Cashflow-starke Firmen aufzukaufen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de