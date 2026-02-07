© Foto: GEORG HOCHMUTH - www.picturedesk.comNach dem starken Rückgang von zeitweise über 40 % seit Ende Januar bewegt sich der Silberkurs derzeit seitwärts. In der wO-Community mehren sich nun die Diskussionen über das Ende der Silberrallye und dessen Ursachen.Auch in der der ersten Februarwoche war wenig überraschend Silber der am heißesten diskutierten Wert im wallstreetONLINE Forum. Grund ist der extreme Kurseinbruch, den Silber seit Ende Januar erlebt. Der Rohstoff hatte zuvor eine bemerkenswerte Rallye durchlaufen, aber seit dem Allzeithoch am 29.01. von über 121 USD je Feinunze innerhalb weniger Tage zwischenzeitlich um über 40% nachgegeben. Dieser beinahe historische Kursverfall erinnert an den "Silver Thursday" im März 1980: …Den vollständigen Artikel lesen
