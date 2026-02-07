Goldpreis: Auspendeln mit hoher Volatilität! - Analyse & Prognose

Gold Prognose - Gold Analyse - Aktueller Wochenausblick 07/2026 zum Goldpreis

Der Goldpreis hat sich nach dem scharfen Rücksetzer in der letzten Handelswoche stabilisieren können; eine substantielle Bewegung hat sich aber (noch) nicht eingestellt. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass das Edelmetall zu Wochenbeginn zwar über die SMA20 (aktuell bei 4.863,3 US-Dollar) laufen konnte, die Gewinne aber zur Wochenmitte wieder abgegeben hat. Der Rücksetzer ging wieder an und unter diese Durchschnittslinie, wobei es Gold geschafft hat, die Laufrichtung am Freitag zu drehen und einen Wochenschluss über der SMA20 zu formatieren. Aktuell scheint sich der Goldpreis mit großer Volatilität auszupendeln, Käufer und Verkäufer suchen die Richtung. Im Markt ist vielfach zu hören, das vor allem private Anleger weiter beherzt zugreifen, frei nach dem Motto: "Wer Gold bei 5.500 US-Dollar mochte, wird es bei unter 5.000 lieben!"

Wesentlich wird in den kommenden Handelstagen sein, dass es Gold jetzt schafft, sich verbindlich über der SMA20 zu etablieren. Gelingt dies, so wäre es weiterhin zwingend, dass es im Nachgang dessen dynamisch weiter aufwärts geht und sich Gold verbindlich von der SMA20 nach Norden lösen kann. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es wieder aufwärts an und über die 5.100 US-Dollar-Marke gehen. Bei einem bestätigten Tagesschluss über der 5.100 US-Dollar-Marke würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Erholungen weiter in Richtung des Allzeithochs fortsetzen könnten.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Gold Analyse am 07.02.2026

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

