Krypto News: Bitcoin aktuell im freien Fall - was steckt hinter dem Crash?

Die jüngsten Krypto News sorgen für Aufsehen: Bitcoin aktuell notiert deutlich unter wichtigen charttechnischen Unterstützungen. Nachdem bereits in der Vorwoche ein Bruch der Zone um 80.000 US-Dollar befürchtet wurde, kam es in den vergangenen Handelstagen zu einer massiven Abwärtsbewegung.

Bitcoin hielt nicht im Bereich von 72.000/73.000 US-Dollar, sondern rutschte dynamisch bis in Regionen um 60.000 US-Dollar ab. Damit hat sich der Bitcoin-Preis ausgehend vom Allzeithoch bei rund 126.000 US-Dollar im Oktober mehr als halbiert - ein drastischer Einschnitt für Anleger und Trader.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.