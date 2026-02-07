Europas Nordsee-Anrainer planen eine gigantische neue Stromfabrik auf See - samt "Energieautobahn", Wasserstoff und Milliardeninvestitionen. Welche Branchen jetzt zu den möglichen Gewinnern zählen. Jahrzehntelang hat Nordseeöl Europas Wirtschaft geschmiert - künftig soll es der Wind richten. Was nach Symbolpolitik klingt, nimmt gerade sehr konkrete Formen an: Bis 2050 wollen die Nordsee-Anrainer eine elektrische Leistung von 300 Gigawatt aufbauen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
