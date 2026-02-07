Michael Saylor verrät sein Bärenmarkt-Geheimnis: Kaufen und niemals verkaufen

Während der Krypto-Markt nervös wird und Bitcoin unter die 70.000-Dollar-Marke rutscht, bleibt Michael Saylor eiskalt. Der MicroStrategy-Gründer trotzt dem "bitterkalten Krypto-Winter" mit einer stoischen Kaufstrategie und gibt nun Einblicke in seine Philosophie, die selbst massivsten Buchverlusten standhält.

MicroStrategy kauft weitere 855 Bitcoin für 75 Millionen Dollar

Michael Saylor macht weiter wie gehabt: Am 2. Februar 2026 verkündete er den jüngsten BTC-Kauf seiner Firma - 855 BTC für rund 75,3 Millionen US-Dollar. Damit hält MicroStrategy nun beachtliche 713.502 BTC. Seine Strategie folgt dabei zwei simplen Regeln, die er jüngst erneut betonte: Erstens, Bitcoin kaufen; zweitens, Bitcoin niemals verkaufen.

Während die MSTR-Aktie aufgrund der Hebelwirkung deutlich stärker korrigiert als Bitcoin selbst, lässt sich Saylor nicht beirren. In seinen Augen ist Volatilität kein Risiko, sondern ein notwendiges Merkmal eines vitalen digitalen Assets. Für ihn ist die aktuelle Marktphase lediglich ein Transfer von "schwachen Händen" hin zu überzeugten Langzeit-Haltern.

Volatilität als "Satoshis Geschenk an die Gläubigen"

An seinem 61. Geburtstag am 4. Februar 2026 unterstrich Saylor seine Überzeugung mit einem klaren Appell an seine Follower. Er bezeichnete die heftigen Kursschwankungen als "Satoshis Geschenk an die Gläubigen". Wer die langfristige Rendite von Bitcoin ernten wolle, müsse laut Saylor bereit sein, die damit untrennbar verbundene Achterbahnfahrt der Preise auszuhalten.

Historische Daten stützen seinen Optimismus: Trotz Einbrüchen von teils über 80 Prozent in vergangenen Zyklen notiert die Krypto-Leitwährung auf Zehn-Jahressicht noch immer massiv im Plus. Saylor rät Anlegern daher, die "roten Zahlen" psychologisch auszublenden und stattdessen die Chance für günstigere Einstiege durch regelmäßige Sparpläne zu nutzen. Für den US-Unternehmer ist Bitcoin kein spekulativer Trade, sondern digitales Eigentum und ein Schutzschild gegen die Inflation der Fiat-Währungen.

Bitcoin Hyper macht BTC DeFi-tauglich

Konkret ist die Rede dabei vom Bitcoin Hyper Projekt. Dieses verfolgt das ambitionierte Ziel, die weltweit bekannteste Kryptowährung Bitcoin DeFi-tauglich zu machen. Denn bisher ist BTC nicht für die bekannten Anwendungen im Krypto-Space wie Lending, Staking und Co. tauglich. Dies soll sich durch Bitcoin Hyper ändern, denn das Projekt macht Transaktionen auf der Blockchain nicht nur günstiger und schneller, sondern sorgt zudem dafür, dass alle Anwendungen von Solana auch für Bitcoin-Anleger nutzbar werden.

BTC-Anlegern ist es nämlich möglich, ihre Coins zu bridgen und damit alle Funktionen von Solana zu erhalten. Besonders wichtig: Die Nutzer behalten dabei die volle Kontrolle über ihre Bitcoins, die im ursprünglichen Netzwerk nur temporär eingefroren werden, ohne es tatsächlich zu verlassen. Angesichts dieser einzigartigen Möglichkeiten erfreut sich das Bitcoin Hyper Projekt bei Investoren großer Beliebtheit. Binnen kurzer Zeit konnten im Presale bereits 30 Millionen US-Dollar an Geldern eingesammelt werden. Übrigens ist bei Bitcoin Hyper auch das Staking von Token möglich, wobei bereits mehr als eine Milliarde Coins eingelagert wurden. Die aktuellen Rewards belaufen sich auf 38 Prozent pro Jahr für die ersten zwei Jahre.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.