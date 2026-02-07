Cardano-Gründer Hoskinson verliert über 3 Milliarden Dollar im Krypto-Crash

Der Krypto-Markt erlebt eine seiner schwersten Krisen, und Cardanos ADA ist mittendrin. In einem emotionalen Livestream meldete sich Gründer Charles Hoskinson zu Wort und offenbarte das Ausmaß seiner persönlichen Verluste, während der Kurs auf den tiefsten Stand seit Oktober 2023 krachte.

Hoskinson gesteht massive Buchverluste im Livestream

Charles Hoskinson rief seinen Zuschauern Durchhalteparolen zu und betonte, dass er trotz massiver Einbußen an seiner Vision festhalte. "Ich habe mehr Geld verloren als jeder, der gerade zuhört: über 3 Milliarden US-Dollar", gestand der Krypto-Veteran offen in seinem YouTube-Livestream aus Tokio. Er stellte klar, dass sein Engagement nicht vom Geld getrieben sei, da er schon vor Jahren hätte aussteigen können.

Trotz der dramatischen Buchverluste plant er keine Liquidation seiner Bestände, warnte die Community jedoch davor, dass die Marktlage sich kurzfristig sogar noch verschlechtern könnte. Die technischen Daten zeichnen ein düsteres Bild: Der ADA-Kurs rutschte innerhalb weniger Stunden auf 0,2205 US-Dollar ab, bevor er sich leicht stabilisierte. Mit einer Marktkapitalisierung, die unter die Marke von 10 Milliarden US-Dollar gefallen ist, zeigt der Trend derzeit steil nach unten.

ADA kämpft um kritische 0,25-Dollar-Unterstützung

Solange der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt (EMA-20) verbleibt, bleibt die Lage für Anleger brenzlig. Ein Bruch der Unterstützung bei 0,22 US-Dollar könnte laut Analysten eine weitere Verkaufswelle auslösen, während ein RSI von 15,82 zwar eine starke Überverkauftheit anzeigt, aber noch keine Wende garantiert. Für Investoren bedeutet die aktuelle Situation ein hohes Risiko.

Während Hoskinson auf langfristige Entwicklung setzt, mahnen Experten zur Vorsicht: Nur bei einem nachhaltigen Ausbruch über 0,27 US-Dollar hellt sich das kurzfristige Bild für Cardano wieder auf, ansonsten droht ein längerer Verbleib im Krypto-Winter. Anleger, die jetzt optimistisch sind, sollten aber nicht nur einen Blick auf alternative Layer-1-Chains werfen, sondern auch auf Projekte, mit denen man potenziell massiv von der Weiterentwicklung der Mutter aller Kryptowährungen profitieren kann.

Bitcoin Hyper bringt Web3-Anwendungen auf Bitcoin

Die Rede ist dabei von Bitcoin Hyper. Hierbei handelt es sich um ein einzigartiges BTC-Layer-2-Projekt, dessen Ziel die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) in das BTC-Ökosystem ist. Dadurch werden Anlegern nicht nur extrem schnelle und günstige Transaktionen ermöglicht, sondern es wird eine Infrastruktur geschaffen, die Bitcoin mit Web3-Anwendungen verbindet. So sind durch Bitcoin Hyper in Zukunft NFT-Marktplätze, DeFi-Protokolle oder Memecoins möglich, genauso wie Staking von Coins. Dieser einzigartige Ansatz schafft also eine ganze Reihe nie dagewesener Anwendungsfälle für die Mutter aller Kryptowährungen.

Angesichts dieser einzigartigen Vorzüge ist das Bitcoin Hyper Projekt auch bei Investoren sehr beliebt. Binnen nur weniger Monate hat das Projekt bereits mehr als 30 Millionen US-Dollar einsammeln können und täglich werden es mehr. Dementsprechend haben Anleger auch nur noch kurz die Möglichkeit, Token zum aktuellen Preis zu kaufen, bevor es zu einer Preiserhöhung kommt. Weiterhin bietet Bitcoin Hyper auch die Möglichkeit für das Staking von Token. Hier belaufen sich die Rewards auf satte 38 Prozent pro Jahr, wenngleich diese mit zunehmendem Interesse sinken könnten. Inzwischen wurden bereits mehr als eine Milliarde Token gestakt.

