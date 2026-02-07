Hot Stocks: KW 6 / 2026 - US-Energiemärkte im Fokus!

Der Energiesektor stellt sich krisenfest und hochprofitabel auf!

Die US-Schieferöl-Produzenten befinden sich aktuell in einer massiven Konsolidierungsphase, in der durch Mega-Fusionen (wie Devon/Coterra) hochgradig effiziente "Scale-Player" entstehen. Anstatt auf reines Volumenwachstum setzen diese Unternehmen nun konsequent auf operative Exzellenz, Kostensynergien und eine strikte Kapitaldisziplin, um signifikante Cashflows direkt an die Aktionäre auszuschütten.

Im Bereich Refining & Marketing profitieren die Unternehmen von einer stabilen Nachfragedynamik bei Kraftstoffen und gleichzeitig gesunkenen Investitionsausgaben für die Instandhaltung. Durch die strategische Erweiterung in margenstarke Nischenprodukte wie Spezialschmierstoffe und eine optimierte Auslastung der Raffinerien erzielen diese Akteure derzeit überdurchschnittliche operative Margen, was sie zu einem robusten Anker im Energieportfolio macht.

Devon Energy (DVN)

Devon bereitet eine Fusion mit Coterra Energy vor (Abschluss geplant für Q2/2026). Dieser Zusammenschluss im Wert von rund 58 Milliarden USD schafft einen der größten unabhängigen Schieferöl- und Gasproduzenten der USA. Die Aktie ist zuletzt in eine Beschleunigung übergegangen. Vor einem Einstieg sollte man einen Rücksetzer abwarten. Am 17.02. werden frische Quartalszahlen veröffentlicht.

HF Sinclair (DINO)

Die Aktie hat erst vor wenigen Tagen ein neues Hoch markiert. Mit einem erwarteten KGV für 2026 von 13 gilt die Aktie im Branchenvergleich trotz der jüngsten Beschleunigung immer noch als moderat bewertet, was Value-Investoren anzieht. Am 18.02. werden die Quartalszahlen präsentiert.

Diamondback Energy (FANG)

Diamondback ist ein direkter Konkurrent von Devon im Bereich Exploration und Produktion, der ebenfalls für seine hohe Effizienz im Permian-Becken bekannt ist. Nach einem starken Anstieg sehen wir aktuell eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Der Öl- und Gaskonzern veröffentlicht ebenfalls Ende Februar seine Earnings.

Valero Energy (VLO)

Valero ist einer der größten unabhängigen Raffineriebetreiber und damit ein direkter Rivale von HF Sinclair. Das Unternehmen profitiert oft noch stärker von Schwankungen bei den Crack-Spreads (der Differenz zwischen Rohölpreis und Produktpreis). Valero konnte bereits mit seinen Quartalszahlen überzeugen. Die Aktie hat in den letzten Tagen die Hürde bei 194 USD überwunden. Ein Pullback könnte neue Einstiegsmöglichkeiten eröffnen.

Tagescharts vom 06.02.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 07.02.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.