APIA, Samoa, 7. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Phemex , eine benutzerorientierte Krypto-Börse, gab die Einführung von Phemex TradFi bekannt, einem neuen Angebot für den Terminhandel, mit dem Benutzer rund um die Uhr Zugang zu traditionellen Finanzanlagen wie Aktien und Edelmetallen erhalten. Futures auf Rohstoffe, Devisen und globale Indizes werden in späteren Phasen eingeführt. Die Einführung markiert den Einstieg von Phemex in den Markt für Multi-Market-Derivate und ermöglicht es Händlern, ihr Engagement in Krypto- und traditionellen Vermögenswerten innerhalb eines einzigen, in USDT abgewickelten Terminkontrakt-Rahmens zu verwalten. Um die frühzeitige Einführung zu unterstützen, führt Phemex einen 0-Fee TradFi Futures Carnival ein, der ab dem 6. Februar drei Monate lang keine Handelsgebühren für Aktien-Futures bietet, zusammen mit einem 100.000-Dollar-Incentive-Pool, der auf eine strukturierte und risikobewusste Teilnahme abzielt, sowie einem Schutzmechanismus für Erstgeschäfte, der berechtigten Nutzern einen Handelsbonus erstattet, wenn ihr erstes TradFi-Futures-Geschäft zu einem Verlust führt. Im Gegensatz zu Spotmärkten, die durch Börsenzeiten eingeschränkt sind, setzen TradFi-Futures die Preisfindung auch außerhalb der regulären Handelssitzungen fort. Durch die Einführung dieser Derivatestruktur in eine krypto-native Umgebung ermöglicht Phemex seinen Nutzern, auf globale Makroereignisse zu reagieren, sobald sie sich ereignen, sei es nachts, am Wochenende oder bei Börsenschluss - ohne die Plattform oder das Abrechnungssystem wechseln zu müssen. Phemex TradFi wurde für Trader entwickelt, die Einfachheit und Kontinuität über verschiedene Märkte hinweg suchen. Benutzer können Kryptowährungen und traditionelle Futures nebeneinander handeln, von transparenten Maker-Taker-Preisen anstelle einer spreadbasierten Ausführung profitieren und strategieorientierte Tools anwenden, um Risiken systematischer zu verwalten. Eine Unterstützung für Copy Trading für TradFi-Futures ist ebenfalls geplant, wodurch das Strategiehandels-Ökosystem von Phemex auf traditionelle Märkte ausgeweitet wird. "Da die Märkte immer stärker vernetzt sind und über feste Handelszeiten hinaus operieren, müssen sich auch die Plattformen weiterentwickeln", kommentierte Federico Variola , CEO von Phemex. "Unser Ziel mit Phemex TradFi ist es nicht, traditionelle Märkte zu replizieren, sondern den Zugang zu ihnen zu überdenken - indem wir kontinuierliche Verfügbarkeit, einheitliche Abwicklung und risikobewusste Tools in einer einzigen Handelsumgebung zusammenführen, die widerspiegelt, wie Händler heute tatsächlich arbeiten." Die Einführung von TradFi-Futures signalisiert die Entwicklung von Phemex von einer krypto-nativen Börse zu einer breiteren Derivateplattform, die für ständig aktive globale Märkte ausgelegt ist. zurechtzufinden. Mit der Einführung weiterer Anlageklassen möchte Phemex Händlern eine integriertere, widerstandsfähigere und zukunftsorientierte Möglichkeit bieten, sich sowohl in der digitalen als auch in der traditionellen Finanzwelt Informationen zu Phemex

Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine nutzerorientierte Krypto-Börse, der weltweit mehr als 10 Millionen Trader vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy-Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die darauf ausgelegt sind, Nutzerfreundlichkeit, Transparenz und Innovation in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und der Verpflichtung, seine Nutzer zu stärken, stellt Phemex verlässliche Tools, einfachen Zugang zu den Märkten sowie immer neue Chancen bereit, damit Trader auf jedem Erfahrungsniveau wachsen und erfolgreich handeln können. Weitere Informationen finden Sie auf: https://phemex.com/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877862/Phemex_Introduces_24_7_TradFi_Futures_Trading_0_Fee_Carnival_Creating.jpg

