PEKING, 7. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Der chinesische Präsident Xi Jinping führte am Mittwoch getrennte Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump - eine seltene diplomatische Runde am selben Tag. CGTN veröffentlichte einen Artikel, der die Prioritäten der beiden hochrangigen Austausche analysiert und Chinas wachsende Rolle als stabilisierende Kraft in einer zunehmend volatilen globalen Lage untersucht. Der chinesische Präsident Xi Jinping führte am Mittwoch getrennte Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump - eine seltene diplomatische Runde am selben Tag. Die Kontakte am selben Tag unterstreichen der Analyse zufolge Chinas Bemühungen, die Koordinierung zwischen den großen Staaten zu fördern, eine Eskalation globaler Spannungen zu verhindern und die globale strategische Stabilität angesichts zunehmender Unsicherheit zu sichern. China-Russland-Gespräche unterstreichen strategische Koordinierung Während eines virtuellen Treffens mit Putin gab Xi einen Überblick über die Entwicklung der chinesisch-russischen Beziehungen im vergangenen Jahr und verwies dabei auf Fortschritte in der strategischen Koordinierung, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, dem kulturellen Austausch sowie dem multilateralen Engagement. Xi erklärte, beide Seiten hätten gemeinsam des 80. Jahrestags des Sieges im Weltantifaschistischen Krieg gedacht und damit ihre Verpflichtung bekräftigt, die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs zu verteidigen und internationale Fairness und Gerechtigkeit zu wahren. Der Wirtschafts- und Handelsaustausch habe sich weiterhin robust entwickelt, sagte Xi. Offizielle Daten zeigten, dass der Handel zwischen China und Russland 2025 228,1 Milliarden US-Dollar erreichte und damit zum dritten Mal in Folge 200 Milliarden US-Dollar überstieg. Beim zwischenmenschlichen Austausch sagte Xi, das Kulturjahr China-Russland sei erfolgreich abgeschlossen worden und habe die kulturelle Zusammenarbeit sowie die Nähe zwischen den Bevölkerungen weiter gestärkt. Zur multilateralen Zusammenarbeit hob Xi die Koordinierung beider Länder innerhalb der Shanghai Cooperation Organization (SCO) hervor, die seiner Aussage nach dazu beigetragen habe, ein gerechteres und vernünftigeres System der globalen Governance aufzubauen. Mit Blick nach vorn sagte Xi, beide Seiten sollten den hochrangigen Austausch eng halten und die praktische Zusammenarbeit vertiefen, damit sich die bilateralen Beziehungen weiter in die richtige Richtung entwickelten. Putin reagierte positiv und erklärte, Russland sei bereit, China weiterhin entschlossen bei der Wahrung von Souveränität und Sicherheit zu unterstützen, die Zusammenarbeit in Bildung und Kultur auszubauen und gemeinsamen Wohlstand für beide Völker zu fördern. Vor dem Hintergrund wachsender geopolitischer Spannungen betonte Xi, China und Russland hätten als verantwortungsbewusste große Staaten die Pflicht, globale Fairness sowie Gerechtigkeit zu wahren, das auf die Vereinte Nationen (UN) ausgerichtete internationale System und die grundlegenden Normen des Völkerrechts zu verteidigen sowie gemeinsam die globale strategische Stabilität zu erhalten. Putin sagte, Russland sei bereit, die Koordinierung mit China über multilaterale Plattformen einschließlich der UN, der SCO und BRICS zu stärken, und äußerte Unterstützung für Chinas Ausrichtung des APEC Economic Leaders' Meeting in Shenzhen. Xi-Trump-Telefonat betont gegenseitigen Respekt und Umgang mit Differenzen Im Mittelpunkt des Telefongesprächs zwischen Xi und Trump stand, die Beziehungen zwischen China und den USA trotz Differenzen zu steuern und zugleich die Zusammenarbeit auszubauen. Mit Blick auf ihr Treffen in Busan sagte Xi, dieses habe geholfen, "Richtung und Kurs der Beziehungen zwischen China und den USA festzulegen". Er sagte, beide Seiten hätten ihre eigenen Bedenken, und bekräftigte, dass China seine Verpflichtungen einhält. Xi betonte, solange beide Länder einander auf der Grundlage von Gleichheit, Respekt und gegenseitigem Nutzen begegneten, könnten Lösungen gefunden werden, um gemeinsame Anliegen anzugehen. Außerdem erläuterte Xi die Prioritäten für die bilateralen Beziehungen im Jahr 2026, da in diesem Jahr der 15. Fünfjahresplan Chinas (2026-2030) anläuft und sich die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten zum 250. Mal jährt. Xi rief zu stärkerer Kommunikation, einem angemessenen Umgang mit Differenzen, erweiterter praktischer Zusammenarbeit sowie tieferem Vertrauen auf und forderte beide Seiten auf, einen Weg der friedlichen Koexistenz und der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit zu finden. Trump antwortete, dass die Beziehungen zwischen den USA und China die wichtigsten bilateralen Beziehungen der Welt seien. Er begrüßte den Erfolg Chinas und erklärte, dass die Vereinigten Staaten bereit seien, die Zusammenarbeit zu stärken und eine stabile Entwicklung der bilateralen Beziehungen zu fördern. Xi betonte auch die Taiwan-Frage und bezeichnete sie als das wichtigste Thema in den Beziehungen zwischen China und den USA. Er bekräftigte, dass China seine Souveränität und territoriale Integrität entschlossen schützen werde, und forderte die US-Seite auf, Waffenverkäufe an Taiwan umsichtig zu handhaben. Trump sagte, er verstehe die Bedenken Chinas in der Taiwan-Frage und sei bereit, während seiner Amtszeit stabile bilaterale Beziehungen aufrechtzuerhalten. China bringt Gewissheit angesichts steigender globaler Spannungen Die Kontakte am selben Tag fanden vor dem Hintergrund weiterhin hoher globaler Spannungen statt, als ein militärischer Zusammenstoß zwischen den USA und Iran kurz bevorstand und der letzte verbliebene US-russische Vertrag zur Kontrolle nuklearer Waffen am 5. Februar auslaufen sollte. In der Zwischenzeit bleibt die Unsicherheit über anhaltende geopolitische Krisenherde wie den Russland-Ukraine-Konflikt sowie die anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen in Venezuela bestehen. Wang Yiwei, Professor an der Renmin University of China, sagte gegenüber CGTN, Chinas Gespräche nacheinander spiegelten die Bemühungen wider, die Koordinierung zwischen den Großmächten zu fördern, Fehleinschätzungen zu vermeiden und ein stabileres internationales Umfeld zu unterstützen. Er sagte, da die alte internationale Ordnung zunehmend erodiere, ziele China darauf ab, mit großen globalen Kräften an einer gleicheren und geordneteren multipolaren Welt zu arbeiten und eine inklusivere Form wirtschaftlicher Globalisierung voranzutreiben, mit dem übergeordneten Ziel, eine Gemeinschaft mit geteilter Zukunft für die Menschheit aufzubauen. Im ersten Monat des Jahres besuchten führende Politiker aus der Republik Korea, Irland, Kanada, Finnland, dem Vereinigten Königreich und Uruguay China. Wang sagte, dass immer mehr westliche Länder trotz politischer Differenzen die Stabilität und Entwicklungszusammenarbeit mit China suchen. Wang ergänzte, China habe sich seit Langem zum Multilateralismus bekannt und lehne "das Gesetz des Dschungels" ab. Zudem habe China die Vision einer Gemeinschaft mit geteilter Zukunft für die Menschheit sowie vier große globale Initiativen vorgeschlagen und damit der internationalen Gemeinschaft "seltene Gewissheit" gegeben. https://news.cgtn.com/news/2026-02-05/Xi-speaks-with-Putin-and-Trump-in-one-day-stressing-global-stability-1KvRsSikpvq/p.html View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-xi-jinpings-telefonate-mit-putin-und-trump-am-selben-tag-unterstreichen-chinas-rolle-fur-die-globale-stabilitat-302681931.html



