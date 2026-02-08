Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 7 février 2026) - Accolad Technologies Inc. annonce aujourd'hui le déploiement officiel d'un nouveau cadre d'intelligence artificielle axé sur la résilience organisationnelle, une initiative encadrée par Yanik Guillemette, entrepreneur et stratège technologique, visant à soutenir la productivité et la compétitivité des organisations canadiennes.





Légende: l'IA au service d'une économie canadienne résiliente



Pour obtenir une version améliorée de ce graphique, veuillez consulter ce lien :

https://images.newsfilecorp.com/files/11862/283115_873ca0cdc4c3a9c4_001full.jpg

Ce déploiement intervient dans un contexte où plusieurs indicateurs économiques publics soulignent un ralentissement structurel de la productivité au Canada. Accolad entend répondre à cet enjeu par l'intégration ciblée de l'IA au cœur de sa plateforme de reconnaissance des employés et des années de service, un levier directement lié à l'engagement, à la rétention et à la performance organisationnelle.

Une initiative structurée encadrée par Yanik Guillemette

Le cadre annoncé a été développé sous l'orientation stratégique de Yanik Guillemette, qui agit à titre de président du comité consultatif externe sur l'intelligence artificielle d'Accolad. À ce titre, il accompagne l'entreprise dans la définition des principes de gouvernance, d'adoption responsable et d'intégration pragmatique des technologies émergentes, sans intervenir dans la gestion opérationnelle quotidienne.

« L'objectif est de doter les organisations d'outils concrets capables d'améliorer la productivité, sans complexifier leurs opérations ni compromettre la gouvernance des données », a déclaré Yanik Guillemette, président du comité consultatif externe sur l'IA d'Accolad Technologies Inc.

Un cadre d'IA appliqué à la reconnaissance et à la performance mesurable

Le cadre d'IA déployé chez Accolad repose sur trois principes structurants :

Performance mesurable : indicateurs clairs liés à l'engagement des employés, à la reconnaissance des années de service et à la rétention.

Gouvernance et souveraineté des données : traitement responsable des données organisationnelles et maîtrise locale de l'information.

Intégration humaine: soutien à la prise de décision managériale, sans automatisation aveugle ni déshumanisation des processus.

Cette approche vise particulièrement les PME et organisations institutionnelles, qui doivent composer avec des contraintes de ressources tout en maintenant des standards élevés d'engagement et de performance.

Accolad: une plateforme de référence en reconnaissance des employés

Accolad agit comme plateforme d'expérimentation et de déploiement responsable de ce cadre d'IA. Spécialisée dans la reconnaissance des employés et des années de service, l'entreprise accompagne des organisations publiques et privées dans la mise en place de programmes structurés, mesurables et durables.

Grâce à son expertise et à sa présence soutenue auprès d'organisations québécoises et canadiennes, Accolad s'est imposée comme l'une des plateformes de reconnaissance des employés les plus utilisées au Québec, avec une approche centrée sur l'impact réel plutôt que sur la simple automatisation.

Une vision alignée sur la croissance durable

Cette annonce s'inscrit dans la stratégie à long terme d'Accolad, qui vise à développer des solutions technologiques robustes, évolutives et conformes aux exigences croissantes des organisations, tout en positionnant la reconnaissance comme un levier stratégique de productivité et de résilience économique.

À propos d'Accolad Technologies Inc.

Accolad Technologies Inc. est une entreprise technologique canadienne spécialisée dans les solutions de reconnaissance des employés et des années de service. Sa plateforme permet aux organisations de déployer des programmes personnalisés à grande échelle, favorisant l'engagement, la rétention et la performance grâce à des outils numériques sécurisés et évolutifs.

À propos de Yanik Guillemette

Yanik Guillemette est un entrepreneur et investisseur québécois impliqué dans le développement stratégique de plusieurs entreprises innovantes, notamment Accolad, Bezel, FranShares et GURU. Il agit à titre de président de comités consultatifs et conseiller stratégique, avec un intérêt marqué pour l'adoption pragmatique et responsable des technologies émergentes afin de renforcer la résilience et la compétitivité des organisations.

Coordonnées

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/283115

Source: Jeff Social Marketing