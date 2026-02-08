EQS-News: Fairland Group - iGarden / Schlagwort(e): Miscellaneous

SHENZHEN, China, 8. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Nach seiner Auszeichnung mit dem CES 2026 Innovation Award wurde der iGarden M1 Pro Max heute offiziell weltweit auf den Markt gebracht und setzt als weltweit erster bionischer Dual-Vision-Poolreiniger einen neuen technischen Maßstab. Dieses Vorzeigegerät geht über die blinde Zufallsnavigation älterer Poolroboter hinaus, indem es ein biomimetisches Dreieck aus "Auge", "Gehirn" sowie "Körper" bildet. Diese architektonische Neuausrichtung ermöglicht dem M1 Pro Max, Tiefeninformationen zu erfassen, intelligente Entscheidungen zu treffen sowie anspruchsvolle Reinigungsaufgaben mit einem Grad an Autonomie auszuführen, der die Kategorie neu definiert. Der Hauptvorteil des Poolreinigers liegt in seinem biomimetischen Dual-Vision-System. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sensoren nutzt dieses System das Parallaxenprinzip, um echte 3D-Tiefendaten zu generieren und so Treppen, Abhänge und sogar Sonnenbänke in nur 40 cm flachem Wasser präzise zu identifizieren. Diese visuellen Daten speisen das Vision Intelligence System und steuern das branchenweit erste KI-Zielsystem. Erkennt das System nach mehreren Durchläufen in derselben Zone weiterhin Schmutz, schaltet es automatisch in den Turbomodus und aktiviert sofort die dreifache Saugleistung (300 %), um selbst hartnäckigste Verschmutzungen in der Extremzone zu entfernen. Diese Tiefenreinigungsfunktion wird durch die zertifizierte Dual-System-Architektur ermöglicht. Der M1 Pro Max erreicht eine extralange Laufzeit von 10 Stunden, unterstützt durch ein High-Energy-Batteriesystem sowie den iGarden AI-Inverter 2.0. Dieser intelligente Wechselrichter passt die Leistung an die jeweilige Aufgabe an und stellt sicher, dass die Energie für das Dual-Force Flow System optimiert wird, das eine massive Welle an dauerhaftem Unterdruck für hervorragende Haftung erzeugt. In Kombination mit einem KI-Timer, der 21 Tage wartungsfreien Betrieb ermöglicht der M1 Pro Max ein wirklich "gedankenfreies Leben". Das Nutzererlebnis ist auf minimale Interaktion und maximale Zuverlässigkeit ausgelegt. Das Gerät löst die "Sorge ums Wiederfinden" mit der One-Touch-Waterline-Return-Funktion, die eine sonarbasierte Kommunikation für eine sofortige Reaktion nutzt. Die Wartung ist ebenso mühelos. Der 4,5-Liter-Schmutzbehälter mit hoher Kapazität sowie das zweistufige Filtersystem sind so konstruiert, dass sie nicht verstopfen und auch bei voller Kammer eine Reinigungsleistung auf Profi-Niveau aufrechterhalten. Diese nahtlose Integration von Leistung und Intelligenz hat in der Branche bereits große Aufmerksamkeit erregt. The Gadgeteer erwähnte iGardens Debüt eines "vertrauensbasierten KI-Ökosystems" auf der CES 2026 und hob damit die Ausrichtung der Marke auf echten Nutzen hervor. Cathleen Cao, Leiterin der Produktentwicklung bei iGarden, betont, dass dies so gewollt ist. "Die Technologie sollte keine Aufmerksamkeit erregen, sondern das Leben leise koordinieren", sagt Cao. "Der M1 Pro Max verkörpert unsere Philosophie 'Wenn Technologie einen Schritt zurücktritt". Die fortschrittlichste Technologie ist jene, die Sie kaum bemerken, weil sie keine Spuren hinterlässt - außer einer perfekt gepflegten Umgebung." Diese Markteinführung signalisiert eine bedeutende Veränderung der iGarden-Marke für 2026, die sich auf das Konzept der "Artful Living Technology" konzentriert. Das Unternehmen vertritt die Ansicht, dass sich Außenbereiche eher wie Freiheit als wie Verantwortung anfühlen sollten. Der M1 Pro Max ist so konstruiert, dass er Teil eines sich selbst verwaltenden Outdoor-Ökosystems ist, das länger läuft, sich sanft bewegt und keine Spuren hinterlässt. Durch die Konzentration auf ununterbrochene Autonomie stellt iGarden sicher, dass sich der Garten wie ein lebendes System verhält. Die Technologie ist so konstruiert, dass sie "von Grund auf stets sanft" ist und den Rhythmus der Natur respektiert, während sie dafür sorgt, dass das Outdoor-Erlebnis mühelos, intelligent und lebendig bleibt. Preise und Verfügbarkeit

Der iGarden M1 Pro Max ist ab sofort zum Preis von 1.199 US-Dollar erhältlich. Bestellen können Sie ihn im offiziellen iGarden-Shop . Informationen zu iGarden

Als innovative Marke der Fairland Group führt iGarden die globale KI-Gartenrevolution an. Durch die Kombination fortschrittlicher KI mit ökologisch intelligentem Design schaffen wir Außenbereiche, die mitdenken, sich anpassen und sich selbst verwalten. Unser kuratiertes Portfolio, von KI-verbesserten Poolreinigern und Gegenstromanlagen bis hin zu intelligenten Rasenmähern, KI-gesteuerten Pumpen und AIoT-Systemen, ermöglicht einen nahtlosen Lebensstil, der leise, nachhaltig und wunderbar intelligent ist. Mit iGarden wird das Leben draußen zu einem Gefühl von Leichtigkeit, Verbundenheit und Kunst in der alltäglichen Bewegung. Immer intelligent. Immer inspirierend. Immer nachhaltig. Medienkontakt

Mengru Li

PR-Ansprechpartner von iGardene

Mengruli@fairlandgroup.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888780/AI.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888778/2.jpg

https://www.prnewswire.com/news-releases/mit-ces-2026-innovation-award-ausgezeichneter-igarden-m1-pro-max-erster-bionischer-dual-vision-poolreiniger-der-welt-302681954.html



