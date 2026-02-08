EQS-News: DeFi Technologies Inc.
TORONTO, 8. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen ("DeFi") überbrückt, gibt eine strategische Partnerschaft mit MERGE bekannt, einer der führenden Konferenzen Lateinamerikas an der Schnittstelle von Krypto, Fintech und finanzieller Innovation. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird DeFi Technologies am 16. März 2026 das DeFi Technologies Insights Symposium in São Paulo ausrichten.
MERGE erwartet mehr als 5000 Teilnehmer, bietet vier Bühnen mit über 300 Referenten und bringt Führungskräfte aus dem gesamten Krypto- sowie Fintech-Ökosystem zusammen, darunter Regulierungsbehörden, politische Entscheidungsträger und Finanzinstitute. Die Konferenz wird in englischer sowie in portugiesischer Sprache abgehalten und zieht ein starkes internationales Publikum aus Lateinamerika, Europa und den Vereinigten Staaten an.
Das DeFi Technologies Insights Symposium ist eine hochwertige Reihe von Präsenzveranstaltungen und beleuchtet die Auswirkungen digitaler Vermögenswerte, realer Vermögenswerte (RWA), Blockchain, Quantentechnologien sowie künstlicher Intelligenz auf Privat-, institutionelle und staatliche Märkte. Die Ausgabe in São Paulo wird sich mit der praktischen Umsetzung, der Marktinfrastruktur, der regulatorischen Entwicklung und der Investitionsinnovation befassen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf grenzüberschreitenden Möglichkeiten liegt.
Die Partnerschaft erstreckt sich über mehrere zentrale Programmpunkte während der MERGE-Woche in São Paulo:
Im Rahmen der Partnerschaft werden Führungskräfte von DeFi Technologies und Valour am 18. März zudem auf der Hauptbühne von MERGE im World Trade Center São Paulo sprechen und sich in einer hochrangigen Diskussion mit globalen Branchenführern zur Entwicklung dezentraler Finanzen, zur institutionellen Einführung digitaler Vermögenswerte sowie zur Annäherung traditioneller Kapitalmärkte an On-Chain-Infrastrukturen austauschen. Ihr Beitrag wird die Führungsrolle der Gruppe in den Bereichen regulierte digitale Anlageprodukte, Marktinfrastruktur und grenzüberschreitende Kapitalmärkte unterstreichen.
Brasilien ist sowohl für DeFi Technologies als auch für Valour ein Kernmarkt, was die wachsende Bedeutung des Landes für die globalen Kapitalmärkte und die Einführung digitaler Vermögenswerte widerspiegelt. Im Dezember 2025 expandierte Valour nach Brasilien und brachte eine Reihe digitaler Vermögenswerte als ETPs an der Börse B3 auf den Markt. Ergänzend wurden Brazilian Depositary Receipts (BDRs) eingeführt, die die börsennotierten Aktien von DeFi Technologies abbilden. Zum Produktangebot gehören DEFT31, BDRs, die die an der Nasdaq gelisteten DEFT-Aktien von DeFi Technologies repräsentieren, BTCV (Valour Bitcoin), ETHV (Valour Ethereum), XRPV (Valour Ripple), VSOL (Valour Solana) sowie VSUI (Valour Sui). Diese Produkte ermöglichen brasilianischen Anlegern einen in brasilianischen Real denominierten, lokal gelisteten Zugang sowohl zu den Aktien von DeFi Technologies als auch zu führenden digitalen Vermögenswerten über dieselbe Broker- und Verwahrinfrastruktur, die auch für Aktien und ETFs genutzt wird.
Die Expansion nach Brasilien ist ein bedeutender Meilenstein für Valour, denn sie stellt den ersten Markteintritt außerhalb Europas dar und bildet die Grundlage für ein breiteres Wachstum in ganz Lateinamerika. Die Ausrichtung des DeFi Technologies Insights Symposiums in São Paulo baut auf dieser Dynamik auf und unterstreicht unser langfristiges Engagement für die Einbindung brasilianischer institutioneller Anleger, Regulierungsbehörden sowie Marktteilnehmer.
"Die Partnerschaft mit MERGE und die Durchführung des DeFi Technologies Insights Symposium in São Paulo sind ein bedeutender Schritt beim Ausbau unserer Präsenz in einem der weltweit wichtigsten Märkte für digitale Vermögenswerte", sagte Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies und Leiter für Wachstum bei Valour. "Brasilien entwickelt sich rasch zu einem zentralen Knotenpunkt, an dem institutionelles Kapital, regulatorische Klarheit und Marktinfrastruktur zusammenkommen. Unser Ziel ist es, den Dialog mit Beratern, Institutionen und Marktteilnehmern zu vertiefen, das Verständnis für regulierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu stärken und diese Dynamik in nachhaltiges Interesse sowie Mittelzuflüsse für die strukturierten, lokal zugänglichen Produkte von Valour zu überführen."
Die Zusammenarbeit mit MERGE geht über São Paulo hinaus und ist Ausdruck einer umfassenderen strategischen Partnerschaft im Rahmen der internationalen Veranstaltungsplattform von MERGE. DeFi Technologies und Valour werden dieses Engagement bei MERGE Madrid im Oktober 2026 fortsetzen und damit ihren langfristigen Einsatz für die Förderung des institutionellen Dialogs, der Marktbildung und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Europa und Lateinamerika bekräftigen.
Durch diese erweiterte Partnerschaft mit MERGE wollen DeFi Technologies und Valour die Zusammenarbeit zwischen dem traditionellen Finanzwesen und dezentralen Technologien fördern, die institutionelle Wissensvermittlung unterstützen sowie zur weiteren Entwicklung der globalen Märkte für digitale Vermögenswerte beitragen.
