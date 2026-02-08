Wie entwickeln sich 2026 die Immobilienpreise und Mieten hierzulande? So schätzt Thomas Aigner, Gründer und Chef von Aigner Immobilien, die aktuelle Lage ein. BÖRSE ONLINE: Herr Aigner, wie geht es fu¨r den deutschen Immobilienmarkt jetzt weiter?Thomas Aigner: Dieses Jahr du¨rfte nicht leicht werden, aber auch nicht komplett schlecht. Der Markt wird sich unterschiedlich entwickeln: Auf der einen Seite werden wir eine nach wie vor hohe Nachfrage nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE